OxygenOS pourrait bientôt bénéficier de fonctionnalités très demandées: mode sombre «  réel  », personnalisation de l’écran de verrouillage, etc.

OnePlus a recueilli les commentaires des utilisateurs et des idées pour améliorer OxygenOS, et maintenant, Android Central rapporte que plusieurs des fonctionnalités les plus demandées seront bientôt disponibles dans une future version d’OxygenOS. Le programme IDEAS, lancé par OnePlus, a duré jusqu’au 6 novembre, et maintenant nous pouvons voir les résultats: des fonctionnalités suggérées que OnePlus acceptera et développera probablement, à venir bientôt sur son système d’exploitation.

Voici la liste des idées que OnePlus aurait adoptées:

Volume séparé pour chaque application et permettre la lecture double média

Capture d’écran partielle

Personnalisation de l’écran de verrouillage

Transfert de fichiers sans fil du PC vers OnePlus et vice versa

Un compteur FPS pour Game Space

Le mode sombre doit être noir au lieu de gris, ou avoir une option pour les deux

Power Diet – une fonction d’économie de batterie extrême

La plupart des fonctionnalités suggérées sont assez explicites. Le premier empêchera également l’audio d’autres applications et les sons système d’interrompre ce que l’utilisateur répertorie actuellement. Il permettra aux utilisateurs de donner ou de refuser l’autorisation à toutes les applications de mettre la musique en pause. La capture d’écran partielle ne permettra d’enregistrer qu’une partie spécifique de l’image.

Une autre soumission intéressante est le compteur FPS, qui donnera aux joueurs la possibilité de suivre les performances du jeu sur leurs téléphones. Cela sera utile car les téléphones obtiendront des taux de rafraîchissement plus élevés et aideront les utilisateurs à surveiller dans quelle mesure les jeux auxquels ils jouent profitent de l’affichage à taux de rafraîchissement élevé.

Il n’y a aucune information sur la mise à jour d’Oxygen OS avec laquelle ces fonctionnalités seront introduites; cependant, il semble que ce ne soit qu’une question de temps pour OnePlus de les présenter à ses téléphones.