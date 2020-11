Oxford, Pfizer ou Moderna seront-ils prêts en premier? Dernières nouvelles dans la course à la vaccination

La course mondiale pour trouver un vaccin pour lutter contre la pandémie de coronavirus semble prendre un virage alors que les développeurs et les scientifiques du monde entier ont commencé à rapporter des résultats positifs, et donc pleins d’espoir.Les dernières nouvelles proviennent du laboratoire où l’Université d’Oxford et Le vaccin AstraZeneca est en cours de développement. Les tests montrent qu’il induit une forte réponse immunitaire chez les personnes âgées, qui ont été le groupe le plus vulnérable de la pandémie. Si les vaccins passent les tests de sécurité et les obstacles réglementaires, les pays pourraient commencer à protéger les personnes les plus vulnérables de ce côté de Noël. Voici l’état d’avancement de certains des vaccins phares: Pfizer et BioNTech Bonne nouvelle sur les vaccins lancés après que le géant pharmaceutique américain Pfizer et la société allemande BioNtech ont annoncé des résultats intermédiaires qui ont montré que son inoculation au Covid-19 était efficace à 90% pour prévenir le virus . Les résultats finaux de l’essai de stade avancé, phase trois, ont ensuite montré qu’il était efficace à 95%, les développeurs affirmant qu’une bonne réponse immunitaire était «cohérente en fonction de l’âge, du sexe, de la race et de l’origine ethnique». Il est efficace à 94% chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Il n’y a pas d’effets secondaires majeurs. Il est sur le point d’être prêt à l’emploi et demandera une autorisation dans les prochains jours. Le jab pourrait être le premier sur le marché. Cependant, ce vaccin n’est pas le plus simple à administrer. Il doit être conservé à des températures extrêmement froides et chacun a besoin de deux doses pour se protéger. Lire la suite Le vaccin Covid de Pfizer à quelques jours de l’approbation après que les données révèlent qu’il est 95% efficace et plus sûr que prévu Le gouvernement britannique a commandé 40 millions de doses de ce vaccin et a précédemment déclaré qu’il se préparait à le déployer en décembre s’il passait les contrôles de sécurité et autorisation. Dix millions de doses sont attendues d’ici la fin de l’année. Pfizer a déclaré qu’il espérait produire 1,3 milliard de doses de vaccin d’ici la fin de 2021.ModernaLe vaccin Moderna, l’un des principaux candidats aux États-Unis, est efficace à 94,5% dans la prévention de Covid-19, selon les résultats provisoires d’essais de stade avancé, qui impliquaient les patients plus âgés et ceux issus de milieux différents. Le gouvernement britannique a commandé cinq millions de doses du vaccin Moderna. S’il est sûr, il pourrait être déployé au printemps 2021. Oxford et AstraZeneca Le vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca est le dernier à publier des résultats prometteurs (Photo: Reuters) Le principal vaccin britannique est le vaccin développé par l’Université d’Oxford. et la société pharmaceutique britannique AstraZeneca. Les résultats des essais de la phase deux suggèrent qu’il déclenche une forte réponse immunitaire chez les personnes en bonne santé âgées de 56 à 69 ans et celles âgées de plus de 70 ans. Ceci est important étant donné la façon dont Covid-19 a affecté de manière disproportionnée les personnes âgées. Cependant, d’autres essais sont nécessaires pour découvrez dans quelle mesure le vaccin est efficace pour offrir une protection aux personnes âgées, selon les experts. Le Dr Gillies O’Bryan-Tear, présidente de la Faculté de médecine pharmaceutique, a déclaré: «Immunosénescence – littéralement, le vieillissement du système immunitaire chez les personnes âgées – peut conduire à une efficacité moindre des vaccins chez les personnes âgées. Ceci est particulièrement important car Covid a une létalité beaucoup plus élevée chez les personnes âgées. Un indice à ce sujet de l’étude actuelle est que les personnes âgées ont moins réagi au vaccin – moins de fièvres, moins de douleur et de gonflement au site d’injection – mais, chose encourageante, les réponses immunitaires chez les patients plus âgés étaient impossibles à distinguer de celles des patients plus jeunes. Cela suggère, mais ne prouve pas, que la protection contre la maladie sera similaire chez les personnes âgées et les jeunes. »Les données sur l’efficacité du vaccin issues des essais de phase trois sont attendues dans les semaines à venir. Les ministres ont commandé 100 millions de doses du vaccin s’il passe les tests réglementaires. Ce serait suffisant pour la plupart de la population du Royaume-Uni. Le vaccin de la Russie, Spoutnik 5, pourrait être efficace à 92%. Cependant, les conclusions, à partir des résultats provisoires de l’essai de phase trois, ne sont basées que sur un petit nombre de cas, de sorte que la prudence est de mise. Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré que «l’efficacité exacte reste incertaine jusqu’aux analyses finales». «Néanmoins, ces premiers résultats sont cohérents avec les résultats du vaccin Pfizer et c’est donc une bonne nouvelle non seulement pour le vaccin Sputnik 5, mais aussi pour d’autres vaccins en cours de développement.» Et ensuite? Avant qu’un vaccin ne soit mis en service, il devra Se référant au développement de vaccins, le professeur Andrew Pollard, de l’Université d’Oxford, a déclaré: «Nous sommes toujours au pied de cette montagne, à certains égards, mais nous avons parcouru le chemin vers le bas de la montagne – le long voyage pour arriver au début. «Maintenant, nous devons obtenir les données sur les vaccins devant les régulateurs pour qu’ils les examinent et approuvent les premiers vaccins, et ensuite nous avons cet énorme effort pour grimper au sommet où nous avons une grande majorité de ceux qui sont à risque vaccinés et protégés, afin que les plus vulnérables ne soient plus à risque, et nous pouvons commencer à revenir à la normale.

