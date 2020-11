Override 2: Super Mech League sortira en décembre

Compétitif Der Arena-Brawler Remplacer 2: Ligue Super Mech Modus Games sortira en décembre et sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series en plus des consoles actuelles.

À cette fin, une vidéo de gameplay détaillée, commentée par les développeurs, a été publiée aujourd’hui, qui montre le nouveau système de combat amélioré. Rendez un gameplay accessible combiné avec des attaques rapides, des mouvements fluides et des combos dévastateurs Remplacer 2: Ligue Super Mech même juste regarder un spectacle.

Remplacer 2 Développé par le studio interne, il s’agit d’un jeu de combat d’arène compétitif mettant en vedette une escouade de super-héros mécaniques toujours prêts à se battre jusqu’au bout. La ligue prend en charge le multijoueur local et en ligne pour 2 à 4 joueurs et convient à la fois aux joueurs compétitifs et à ceux qui veulent se détendre.

Le jeu sortira le 22 décembre 2020 sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. La version numérique standard sera disponible pour 29,99 €. UNE Édition de luxe ULTRAMAN, y compris l’abonnement de saison et les articles cosmétiques, en version numérique et physique est disponible en option au prix de 39,99 €.