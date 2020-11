Override 2: Super Mech League – La bêta ouverte commence aujourd’hui

L’éditeur Modus Games lance de manière surprenante la bêta ouverte aujourd’hui Remplacer 2: Ligue Super Mech , qui propose désormais des confrontations électrisantes sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.

Les fans d’action peuvent entrer dans la mêlée jusqu’au 22 novembre. La bêta ouverte comprend huit étoiles jouables du répertoire 20 mech du jeu complet. La bêta ouverte est la première chance d’essayer le 3D Mech-Brawler avant son lancement en décembre 2020.

Une nouvelle bande-annonce pour marquer le début de la bêta ouverte donne également un avant-goût de l’action difficile qui attend les pilotes qui aspirent à un combat. La bande-annonce d’aujourd’hui rassemble les personnalités mécanisées animées que les joueurs bêta pourront rencontrer au cours des quatre prochains jours. Chaque combattant a des compétences spéciales et mortelles et des combos élégants. Cela aidera à combattre dans Remplacer 2: Ligue Super Mech a donné une profondeur que les fans d’esports aimeraient voir et expérimenter par eux-mêmes.

Remplacer 2: Ligue Super Mech sortira le 22 décembre et peut être pré-commandé maintenant. En prime, les pré-commandes recevront une copie numérique gratuite de Remplacer 1! Il y a également des impressions de remplacement 2 dans notre aperçu actuel.