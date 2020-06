– – –

Overlord Saison 4 Quand sortira-t-il? Qu’est-ce que le casting? Et tous les autres détails connexes. The Overlord est en fait une série télévisée animée japonaise. Le spectacle est basé sur la série de romans japonais légers avec le même titre. L’auteur de la nouvelle série est Kugane Maruyama.

Overlord est réalisé sous la production de Madhouse et il est réalisé par Naoyuki Ito. La première saison de cette série animée est sortie en 2015 et ce fut un succès instantané. La série a diverti sa base de fans avec trois saisons réussies. Maintenant, les créateurs sont prêts à proposer une toute nouvelle saison de cette série animée.

Ici, nous partageons toutes les informations et les détails que nous avons concernant la nouvelle saison de la série.

Date de sortie de la saison 4 d’Overlord

– – –

La date de sortie de la toute nouvelle saison 4 est en cours. Les fabricants n’ont pas annoncé de date particulière pour la sortie jusqu’à présent. Eh bien, la production de l’émission a commencé en octobre de l’année dernière, alors nous pouvons nous attendre à ce que la série lance la nouvelle saison bientôt. Cependant, en raison de la situation des coronavirus dans le monde entier, nous pouvons nous attendre à des retards dans la date de sortie.

Les fabricants pourraient proposer la nouvelle saison en 2021.

La distribution de l’Overlord Saison 4

Eh bien, selon les rapports, tous les acteurs principaux de la série reprennent leurs rôles dans la nouvelle saison. La liste des acteurs de l’émission comprend:

Robe Aniz Ooal

Albedo

Shelter Bloodfallen

Aura Bella Fiora

Mare Bello Fiore

Démiurge

Cocytus

Victime

Eh bien, il y a des rumeurs sur l’entrée de nouveaux visages dans la nouvelle saison. On pouvait donc s’attendre à ce que de nouveaux visages apportent beaucoup de rebondissements dans l’histoire de la série.

Terrain possible de la saison 4

Les fabricants sont totalement discrets sur les détails de la nouvelle saison. Donc, personne ne sait vraiment ce qui se passera dans la nouvelle saison. Eh bien, il y a toujours des moyens pour les vrais fans. La saison 3 a laissé quelques indices, qui pourraient nous aider à spéculer sur l’intrigue de la saison 4.

La nouvelle saison fera avancer l’histoire de la série. Ce sera dans la suite de la saison 3. La nouvelle saison apportera beaucoup plus de nouveaux défis pour Aniz. En fait, la nouvelle saison dépeindra également le personnage d’Aniz sous une forme légèrement négative. Une chose importante de la saison 4 est qu’elle pourrait représenter Aniz comme le souverain du royaume des sorciers. Nul doute que cette saison 4 apportera beaucoup d’action, de suspense et de drame dans l’assiette de ses téléspectateurs.

– – –