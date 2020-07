Overcooked: Tout ce que vous pouvez manger est un remaster PS5 des deux jeux et de tous les DLC

Il est bien documenté que nous sommes de grands fans d’Overcooked ici à Push Square Towers, donc les nouvelles selon lesquelles nous pouvons jouer une version mise à jour sur PlayStation 5 sont les bienvenues. Oui, Overcooked: All You Can Eat arrive sur PS5, et il comprend les deux jeux ainsi que tous les DLC supplémentaires dans un énorme package.

All You Can Eat remasterise l’original Overcooked et Overcooked 2, ce qui signifie que vous pouvez tout jouer sur PS5 à 4K et 60 images par seconde. De plus, le jeu original sera jouable en ligne pour la première fois et tout le contenu comportera un jeu croisé avec d’autres plates-formes.

Le remaster comprendra également de nouveaux contenus: des niveaux supplémentaires, des chefs et des skins de personnages feront partie du package. De nouveaux trophées sont également ajoutés au mélange pour un peu plus de piquant. Cela ressemble à un énorme repas, mais nous sommes à la hauteur du défi.

Allez-vous mettre la table pour Overcooked: All You Can Eat sur PS5? Mettez des pantalons amples dans la section commentaires ci-dessous.