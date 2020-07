Overcooked All You Can Eat Les éditions PS5 et Xbox Series X annoncées

Trop cuit, Trop cuit 2, et chaque élément de contenu post-lancement sera présenté dans Trop cuit! Tout ce que tu peux manger. Mieux encore, cette collection définitive intégrera toutes les qualités de la franchise pour la prochaine génération sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Une date de sortie reste secrète pour le moment, mais l’éditeur Team17 promet qu’un lancement «sera bientôt disponible».

Check-out Trop cuit! Tout ce que vous pouvez manger bande-annonce officielle dans la vidéo ci-dessous:

La

Comme vous pouvez l’imaginer, le package sera rempli de contenu, comprenant plus de 200 niveaux. Apparemment, le développeur Ghost Town Games rend le tout à 60 fps en résolution 4K. Les joueurs peuvent également s’attendre à des vitesses de chargement plus rapides, des options d’accessibilité et un support multijoueur multiplateforme, sans oublier que le multijoueur sera en ligne pour la première fois. De nouveaux lots de contenu se rempliront Trop cuit! Tout ce que tu peux manger, aussi. Sept nouveaux niveaux, trois chefs supplémentaires et de nouveaux trophées / réalisations entrent tous dans le mélange.

L’original Trop cuit est arrivé pour la première fois en 2016 sur PS4, PC et Xbox One. Deux offres DLC, « The Last Morsel » et « Festive Seasoning », ont été ajoutées plus tard. Team17 et Ghost Town Games servis Trop cuit 2 quelques années plus tard à l’été 2018. Plus tôt cette année, Team17 a réédité la suite avec Overcooked 2: Gourmet Edition, contenant tout son contenu téléchargeable précédemment lancé, y compris «Surf ‘n’ Turf», «Campfire Cook Off», «Night of the Hangry Horde» et «Carnival of Chaos». Il ne semble pas que le bundle «All You Can Eat» des deux jeux arrive sur PS4 ou Xbox One en ce moment.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X restent toutes deux sur la bonne voie pour sortir au cours de cette saison des fêtes, bien que ni Sony ni Microsoft n’aient partagé de détails sur les dates de lancement potentielles. À tout le moins, le responsable mondial du marketing de PlayStation, Eric Lempel, a récemment confirmé que la société divulguerait les détails des précommandes bien avant la mise en ligne des précommandes.

[Source: Team17 via ShackNews]