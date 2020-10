Overcooked All You Can Eat La version PS5 sera servie le 12 novembre

Alessandro Striplac Peel or Soak Rose Me If You Can 8 ml Vernis semi-permanent LED longue tenueStriplac Peel or Soak

Les vernis Striplac Peel or Soak sont une nouvelle génération de vernis LED longue tenue, à la technologie de retrait Peel Off sans dissolvant ou Soak Off avec dissolvant Spécial. Leur séchage sous lampe LED permet d'avoir un vernis totalement sec une fois la manucure Striplac terminée ainsi que d'obtenir un