Over The Moon : un nouvelle animation Netflix à absolument regarder

Nouveau film d’animation Netflix Au-dessus de la lune a fait ses débuts sa bande-annonce cet après-midi, et le garçon a l’air bien. Il dispose d’une distribution de voix comprenant Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler, et Sandra Oh. Superstar de l’animation Glen Keane dirigera ce conte d’une petite fille avec un esprit doué déterminé à se rendre sur la lune pour prouver l’existence d’une déesse de la lune à son père pourrait juste attraper Netflix quelques nominations au printemps prochain. Plein d’animations et de visuels vibrants, celui-ci doit être sur votre radar à coup sûr. Découvrez la bande-annonce et l’affiche pour Au-dessus de la lune au dessous de.

Over The Moon pourrait saisir Netflix un Oscar de l’animation

« Alimentée par la détermination et une passion pour la science, une jeune fille brillante construit un vaisseau spatial vers la lune pour prouver l’existence d’une légendaire déesse lunaire. Réalisé par Glen Keane, cinéaste et animateur primé aux Oscars®, produit par Gennie Rim et Peilin Chou. Avec Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler et Sandra Oh. «

Cela a l’air incroyable. L’animation 3D combinée avec des visuels 2D est un combo spectaculaire, et l’histoire va probablement me faire pleurer plusieurs fois. Netflix a décroché une nomination pour Klaus l’année dernière, mais si ce film tient ses promesses, il pourrait voler l’Oscar lui-même cette année. Nous n’avons pas encore de date de sortie officielle pour Au-dessus de la lune, mais il vaut mieux être plus tôt à l’automne plutôt que comme novembre. Je ne veux pas attendre aussi longtemps pour en faire l’expérience.

À propos de Jeremy Konrad

Jeremy Konrad écrit sur les objets de collection et le cinéma depuis près de dix ans. Il a une connaissance profonde et vaste des deux. Il réside dans l’Ohio avec sa famille.