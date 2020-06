Over The Moon : le troisième film d’animation de Netflix est très touchant

Après le succès des deux émouvants premiers longs métrages d’animation « Légende de Klause » et « La Famille Willoughby », Netflix vient d’annoncer la sortie d’un troisième film d’animation qui le sera surement plus.

Over The Moon, coproduit par Netflix et par une société de production américo chinoise Pearl Studio devrait donc sortir en octobre 2020.

Ce que nous réserve ce long métrage d’animation de Netflix

« Over the moon » est le fruit de l’imagination de Glen Keane, qui est déjà le créateur de plusieurs personnages de Disney, et à qui l’on doit de nombreux personnages comme Aladdin, Pocahontas, Tarzan, Raiponce, Ariel dans la petite sirène, la Bête dans La Belle et la Bête, Rox adulte dans Rox et Rouky, Ratigan dans Basil, et d’autres encore.

Ce film d’animation poétique et touchant raconte l’histoire d’une jeune fille qui contrairement à ses proches, décide de continuer de croire à ses rêves d’enfant. Fei Fei (interprétée par Cathy Ang) est convaincue de l’existence d’une divinité lunaire et décide de construire une fusée pour aller sur la Lune. Elle prouvera ainsi à tout le monde qu’elle avait raison et découvrira des choses incroyables dans l’espace.

En attendant la sortie de ce nouveau long métrage d’animation de Netflix, la plateforme de streaming vous propose de nombreuses autres nouveautés à ne pas rater pour ce mois de juin.