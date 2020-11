Ouverture des réservations non officielles pour Nissan Magnite; Lancez juste après Diwali!

Certains concessionnaires Nissan ont déjà commencé à prendre des réservations non officielles pour le Magnite. Le montant de la réservation est compris entre Rs 11 000 et Rs 25 000. Le lancement officiel devrait avoir lieu d’ici la dernière semaine de novembre.

Le lancement de la Nissan Magnite approche à grands pas et l’annonce des prix devrait avoir lieu dans quelques semaines. Nous avons maintenant appris que certains concessionnaires Nissan ont déjà commencé à prendre des réservations non officielles pour le Magnite. Le montant de la réservation est compris entre Rs 11 000 et Rs 25 000. Nissan annoncera bientôt officiellement le début des réservations pour le nouveau SUV sous-compact Magnite, ainsi que d’autres détails. Mais on en sait déjà beaucoup sur le Magnite et voici un bref récapitulatif à ce sujet.

Certains concessionnaires Nissan ont déjà commencé à prendre des réservations non officielles pour le Magnite.

Options de moteur Nissan Magnite

Nissan proposera deux options de moteur à essence de 1,0 L sous le capot du Magnite. Le moteur de basse spécification du Magnite est un moteur à essence à aspiration naturelle B4D à double VVT ​​de 1,0 litre qui produit 72 ch et sera couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Le moteur haut de gamme est le moteur essence 1,0 litre turbo HRA0 qui produit une puissance de pointe de 95 ch. Ce moteur sera accouplé à la boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses ou à une boîte de vitesses automatique CVT. Ces chiffres ne sont toujours pas les meilleurs de la classe et le Magnite pourrait manquer de rythme. De plus, aucun moteur diesel ne sera proposé.

Variantes Nissan Magnite

Nissan proposera le Magnite en cinq variantes en Inde – XE, XL, XV, XV Premium et XV Premium (O). Le moteur à aspiration naturelle de 1,0 L sera offert sur tous, sauf la variante haut de gamme. Pendant ce temps, le moteur turbo-essence de 1,0 L sera offert sur tous, sauf la variante de base. De plus, vous pouvez également opter pour le pack Technologie de Nissan qui intègre des fonctionnalités telles que la charge sans fil, le purificateur d’air, l’éclairage d’ambiance, les lampes de flaque d’eau et les haut-parleurs JBL sur les trois principales variantes uniquement.

Intérieurs Nissan Magnite.

Lisez aussi: Hyundai Grand i10 Nios obtient une cote de sécurité médiocre 2 étoiles aux crash tests mondiaux NCAP!

Nissan Magnite Attente de prix

Selon un document divulgué, les prix du Magnite commenceront à partir de Rs 5,50 lakh et cela sous-estime déjà le prix de base de tous les autres SUV sous-compacts. Pour vous donner une perspective, les prix du Kia Sonet HTE de base sont à partir de Rs 6,71 lakh. Vient ensuite le Hyundai Venue E pour un prix de Rs 6,75 lakh, puis le Tata Nexon XE pour un prix de Rs 7,00 lakh. Le Nissan Magnite sous-estime donc déjà le prix du plus proche rival d’un énorme lakh de Rs 1,21. Cela sape même le prix d’entrée de gamme de la plupart des berlines haut de gamme, à l’exception du Tata Altroz, et c’est un énorme avantage. Même dans sa variante haut de gamme XV Premium CVT, le Magnite n’est au prix que de Rs 9,55 lakh. Et attention, c’est la variante automatique.

Lisez aussi: Kia Seltos n’obtient qu’une cote de sécurité moyenne de 3 étoiles lors des crash tests mondiaux NCAP!

Nissan a déjà commencé la production en série du Magnite dans son usine d’Oragadam à Chennai et le lancement est imminent. Le Magnite est en passe de devenir le VUS sous-compact le plus abordable de sa catégorie et c’est exactement ce dont Nissan a besoin. Les principaux rivaux de la Magnite incluent le Kia Sonet, le Hyundai Venue, le Tata Nexon, le Mahindra XUV300, le Ford EcoSport, le Maruti Suzuki Vitara Brezza et le Toyota Urban Cruiser.