Ouverture des inscriptions au Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge

L’édition 2021 de l’un des événements sportifs préférés de la région – le Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge – ouvrira aux inscriptions à partir de 14 heures aujourd’hui, avec la première randonnée de 35 km de construction qui se tiendra le 28 novembre à Al Qudra Cycling Track à Dubaï.

Le défi, qui est organisé en partenariat avec Spinneys Dubai et Dubai 92, consiste en quatre manèges de plus en plus longs organisés sur la piste cyclable Al Qudra spécialement conçue pour les cyclistes, et mettra les jambes et les poumons des coureurs en parfait état avant le événement principal de 92 km en février 2021.

La communauté cycliste florissante des EAU peut s’inscrire en ligne pour les quatre manèges de construction et l’événement principal de 92 km, pour une offre limitée à un prix spécial. Alternativement, les coureurs peuvent également s’inscrire à des courses individuelles. Le lieu de l’événement principal sera annoncé à une date ultérieure.

Les Ogranisers ont travaillé dur avant le premier tour de montage pour s’assurer que des précautions supplémentaires sont mises en place à tous les événements pour assurer la sécurité du public pendant la pandémie de COVID-19.

Stewart Howison, directeur de course, a déclaré: «C’est un moment énorme d’ouvrir les inscriptions pour le Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge et de lancer officiellement l’un des événements sportifs les plus populaires et les plus anciens des EAU. Il y a beaucoup d’anticipation pour l’édition 2021, en particulier en raison du défi de cette année qui n’a pas lieu en raison du COVID-19.

«Le défi est conçu pour aider les cyclistes à pédaler sur ces toiles d’araignées verrouillées et à être prêts pour le grand jour avec une série de tours de construction qui se déroulent au domicile de Dubaï à vélo à Al Qudra Cycling Track.

Le Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge est l’une des courses sportives haut de gamme du Moyen-Orient, attirant régulièrement des milliers de coureurs du monde entier. L’événement a célébré son 10e anniversaire en 2019 avec 1500 cyclistes prenant part à trois manèges et 2500 participant à la course finale.

Les cyclistes peuvent s’inscrire en ligne, et ceux qui s’inscrivent au DUBAI BIG 5 recevront un sac-cadeau de pack de course et une entrée facultative à un classement Big 5 des temps cumulés sur les cinq manèges, entre autres avantages.

Pour plus d’informations sur les dates des événements et les options d’inscription, veuillez vous rendre sur www.cyclechallenge.ae.

