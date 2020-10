Outward – Annonce du nouveau DLC ‘The Three Brothers’

Myprotein THE Whey™ - 30 Servings - 900g - Nouveau - Caramel salé

Qu’est-ce que THE Whey™ ? THE Whey™ est un mélange de protéines de qualité supérieure, contenant 25 g de protéines, 3 g de leucine et plus de 5 g de glutamine d’origine naturelle par portion. Ce mélange de protéines contient moins de 2 g de glucides* et moins d’1 g de matières grasses* : il constitue ainsi le