Outriders Dev révèle ses missions post-campagne difficiles, Expéditions

La date de sortie des Outriders a peut-être été repoussée à février 2021, mais il reste encore beaucoup d’informations à savourer avant le lancement du prochain jeu PC. Le développeur People Can Fly et l’éditeur Square Enix ont révélé d’autres pépites de nouvelles sur le titre entrant dans le dernier flux Outriders Broadcast, révélant « Expéditions » – c’est-à-dire ce qui se trouve au-delà de la campagne principale du jeu d’action-RPG.

Comme le révèle le clip de la diffusion n ° 4 ci-dessous, Expeditions s’appuie sur la campagne principale d’Outriders, sauvegardant le contenu le plus difficile du tireur jusqu’à la fin. Le développeur avertit que les missions impliquées ne sont pas faites pour les timides, avec des ennemis férocement difficiles à combattre dans ses missions. People Can Fly ne donne pas grand-chose en termes de contenu de l’histoire du contenu post-campagne, mais cela révèle que «des points d’intérêt mystérieux sont apparus à travers Enoch».

«De nouveaux mystères et histoires attendent tous d’être découverts; ressources précieuses, permettant un équipement encore plus puissant – c’est le lieu où les joueurs avancés peuvent vraiment tester leurs compétences. Gorgée.

Après l’histoire principale, vous vous retrouverez dans un nouveau camp, qui a une nouvelle station et une nouvelle carte à découvrir, révélant de tout nouveaux endroits à explorer – et aucun de ce contenu n’est «recyclé», dit le développeur. «Les expéditions sont de grands niveaux, fabriqués à la main avec leurs propres mécanismes, défis et scénario.» Il y aura 14 au total à plonger au lancement.

Conçues pour être affrontées dans des équipes d’Outriders hautement qualifiés et coordonnés, les expéditions offrent également certains des meilleurs butins du jeu. Le principe de base est le suivant: plus vous franchissez un niveau rapidement, plus les goodies que vous ramassez à sa fin sont importants. Il n’y aura pas non plus de butin ennemi dans les expéditions, donc aligner les prix dépend de la façon dont vous abordez le niveau au fur et à mesure que vous jouez. Jetez un coup d’œil à un aperçu du contenu post-campagne dans le nouvel épisode des Outriders ci-dessus, avec un gameplay inclus vers 22:20.

Également dans le clip, le studio jette un bon aperçu de la fabrication d’armes, du modding et de tout ce qui se trouve entre les deux – ce qui est un facteur important pour bien réussir les expéditions – ainsi qu’un aperçu détaillé de la classe Technomancer. Cela vaut la peine de consulter le clip dans son intégralité si vous souhaitez avoir une meilleure idée de la façon dont ces facettes fonctionnent toutes.

Outriders devrait abandonner le 2 février 2021.

