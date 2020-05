Outriders Broadcast va mettre en avant le shooter PS5 de Square Enix

Malgré le mystère qui entoure encore tant de titres PlayStation 5 annoncés, il y en a encore quelques-uns qui partageront ses secrets tôt. Un de ces jeux, le Square Enix a publié Outriders, est sur le point de démarrer une série de vidéos mensuelles de développeurs sur Twitch qui mettent en valeur le gameplay, plongent dans les profils des personnages et révèlent de nouvelles informations sur le jeu à mesure que la prochaine génération de consoles se rapprochera. Intitulée The Outriders Broadcast, la série de vidéos qui commence le 28 mai présentera, espérons-le, ce que Square Enix et Bulletstorm le développeur People Can Fly peut le faire sur PS5, bien que le développeur n’aille pas jusqu’à dire sur quelles plateformes il sera affiché pour le moment. (Nous pourrions ne pas obtenir d’informations solides sur la PS5 à partir de cette première diffusion, si la PS5 révèle des rumeurs de date.)

La série de développeurs sérialisés est également une chance pour les créateurs de Outriders pour tenir les fans informés, même en pleine pandémie. « Évidemment, les choses sont un peu étranges dans le monde en ce moment, et nous nous adaptons tous du mieux que nous pouvons. Nous avons accordé la priorité à la sécurité de nos employés et nous comptons tous plus de 250 membres de l’équipe travaillant à domicile et en bonne santé. Nous travaillons toujours dur sur le développement de Outriders et garder le cap pour une sortie vacances 2020 », a déclaré Bartek Kmita, directeur créatif de People Can Fly. Ces émissions seront l’occasion pour Outriders pour se montrer comme plus qu’une bouillie étrange et analogue de choses que nous avons déjà vues de la part de Hymne ou destin, d’autant plus qu’il semble rivaliser dans un espace de jeu de tir en ligne de science-fiction similaire.

Le studio utilise également les retards causés par la pandémie comme un avantage pour présenter Outriders, selon Kmita. « Avec l’annulation de certains des plus grands événements de jeu de l’année, nous avons cherché de nouvelles façons de partager des informations sur Outriders avec les joueurs. Nous sommes très heureux de présenter de nouveaux détails sur ce sur quoi nous travaillons chaque mois à partir de ce moment avec le Outriders Diffusions », a déclaré le directeur de la création dans un communiqué de presse.

Est Outriders quelque chose de nouveau ou juste un résidu de la génération actuelle qui est poussé sur la PlayStation 5 afin qu’il puisse paraître spécial et se démarquer? Préparez-vous à découvrir au cours des prochains mois Cavalier La diffusion commence le 28 mai sur la chaîne Square Enix Twitch. Outriders devrait sortir sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X en vacances 2020 aux côtés des consoles de nouvelle génération.