Outlook pour Android recevra une mise à jour qui vous permet de classer les e-mails, les contacts et les événements

Récemment, Microsoft a travaillé pour améliorer Outlook pour mobile et maintenant, encore une fois, une fonctionnalité très utile sera bientôt disponible dans Outlook pour Android. MSPowerUser rapporte une autre fonctionnalité très pratique à venir sur le Application de messagerie Outlook pour Android: catégories. Selon certaines informations, Microsoft travaille sur un moyen de catégoriser les e-mails, permettant d’attribuer une couleur et un nom à la catégorie de votre choix. Ingénieur inverse Alessandro Paluzzi a d’abord repéré la fonctionnalité: il déclare que la nouvelle option de catégorisation sera disponible non seulement pour les e-mails, mais aussi pour les contacts et les événements.

La nouvelle fonctionnalité vous aidera à mieux organiser vos e-mails. Il se trouvera sous «Préférences» dans les paramètres de l’application Outlook une fois qu’elle sera accessible au public.

Changer le nom et la couleur de la catégorie à l’avenir serait également possible si vous changez d’avis ou trouvez une meilleure organisation pour votre courrier électronique et vos contacts. Nous nous attendons également à ce que cette fonctionnalité arrive dans Outlook pour iOS à l’avenir.

Pour le moment, nous n’avons pas d’informations sur la date à laquelle cette mise à jour sera disponible pour le public, mais elle pourrait venir bientôt pour les utilisateurs d’Android et un peu plus tard pour les utilisateurs d’iOS.