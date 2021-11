Outlander : Sam Heughan révèle de nouveaux détails sur l’avenir de Jamie Fraser dans la saison 6

La sixième saison de la série à succès sur les voyages dans le temps a occupé le devant de la scène au Comic-Con 2021 de New York, et celui qui a retenu toute l’attention est l’interprète de Jamie Fraser, Sam Heughan.

En raison de la crise sanitaire de Covid-19, la sixième saison d’Outlander a mis du temps à arriver sur les écrans, mais le tournage s’est accéléré, et avec son dernier teaser, il est apparu qu’elle sera finalement lancée début 2022.

C’est au Comic-Con de New York, le mois dernier, que Starz a dévoilé aux téléspectateurs les premières images de la sixième saison de la série. Avec l’aide de l’acteur Jamie Fraser (Sam Heughan), de nouveaux détails sur l’avenir de Jamie dans la série ont été révélés.

Dans ce teaser publié par la série, peu d’indices ont été réellement révélés sur ce qui attend Claire (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser. Cependant, il est plus qu’évident que l’Écossais roux fera tout son possible pour protéger son peuple dans les années qui précèdent la guerre d’indépendance américaine.

Outlander | Season 6 Official Teaser | STARZ

Lire cette vidéo sur YouTube

De tous les livres de l’œuvre romanesque de Diana Gabaldon, celui-ci est peut-être l’un des plus sombres. “Un souffle de neige et de cendres” est le livre qui a inspiré la création de cette saison, dans laquelle les membres de la communauté de Fraser’s Ridge seront affectés par le changement à venir.

Lors du NYCC 2021, Sam Heughan a donné de brefs détails sur l’avenir qui attend Jamie et Claire, qui sera loin d’être simple pour l’un comme pour l’autre après le moment tragique qu’ils ont vécu à la fin de la cinquième saison. Voici ce qu’il avait à dire :

“Je pense, vous savez, Jamie et Claire ont passé beaucoup de temps à construire cette communauté”… “Je pense que c’est la série où nous la voyons vraiment se désintégrer”… “Jamie en est très conscient et il l’observe et ces fissures commencent vraiment à apparaître, pas seulement pour eux mais pour le reste des habitants de Fraser’s Ridge.”

En raison des révélations sur l’avenir que Claire a donné à Jamie, il est bien connu que le chef des Fraser devra faire preuve d’une grande loyauté pour survivre à la guerre à venir.