Outlander : Sam Heugan (Jamie Fraser) évoque son épisode le plus traumatisant de la série

Alors que les téléspectateurs de la chaîne Starz attendent avec impatience le retour d’Outlander avec sa sixième saison, la star et acteur principal Sam Heughan a révélé de nouveaux détails sur ce que nous verrons à l’écran.

Outlander est devenu l’un des drames romantiques les plus acclamés de ces derniers temps, depuis ses débuts en 2014, a captivé tous les téléspectateurs de Starz avec cette histoire pleine de drame et de romance. Avant la sortie de la sixième saison sur les écrans, Sam Heughan, la star de Jamie Fraser, s’est penché sur le temps passé dans le rôle.

Au fil des ans, Sam a précisé quelle prestation était la plus difficile, non seulement pour lui mais aussi pour l’équipe de tournage. Jamie et Claire (Caitriona Balfe) ont tous deux connu des hauts et des bas dans leur mariage. Avant de rencontrer l’infirmière qui voyage dans le temps, le jeune Écossais avait de gros problèmes et était l’un des hommes les plus recherchés d’Écosse.

Dans la première saison, nous avons fait la connaissance du capitaine Jack Randall (Tobias Menzies), qui se battait pour les Britanniques, le camp opposé à celui de Jamie. Randall cherchait à ce que Jamie le punisse, car il était considéré comme une menace potentielle pour la monarchie.

Lorsque le capitaine Jack apprend que Claire est mariée à Jamie, il entreprend de ruiner leur vie et de torturer le couple. Il a réussi lorsqu’il a capturé Claire à l’intérieur de la prison, et Jamie a risqué sa vie pour sauver sa nouvelle épouse, allant même jusqu’à échanger sa place avec elle pour assurer sa sécurité.

Jack Randall, à l’intérieur de cette prison, en plus d’abuser sexuellement de Jamie, l’a torturé à un point tel que ce brave guerrier ne voulait que mourir. Bien que les hommes de Claire et Jamie aient finalement pénétré dans la prison et l’aient sauvé, Jamie a dû faire face à un long voyage de rétablissement physique et mental.

Après ces événements véritablement traumatisants pour tous les fans d’Outlander, l’acteur Sam Heughan a rompu le silence et a rappelé que c’était aussi l’une des scènes les plus difficiles à tourner jusqu’à présent pour lui :

« L’épisode 16 est l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais filmées. » « La torture de Jamie était extrême et vraiment épuisante à filmer pour les acteurs et l’équipe, et pas seulement pour le téléspectateur ».

En plus de se souvenir de l’épisode le plus traumatisant jusqu’à présent, Sam a également évoqué ce qui a été le plus émouvant pour lui. L’acteur vétéran a avoué avoir adoré le neuvième épisode de la quatrième saison, lorsque Jamie est réuni avec sa fille Brianna (Sophie Skelton) après avoir cru qu’ils ne se rencontreraient jamais.