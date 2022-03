Outlander saison 6 : Qui sont les mangeurs de péchés ? Ont-ils vraiment existé ?

Dans le deuxième épisode de la saison 6 d’Outlander, les téléspectateurs ont vu Claire et Jamie assister à l’étrange enterrement d’un des membres de la communauté. Un homme connu sous le nom de Mangeur de péchés fait une apparition. Cependant, c’est l’histoire de ces hommes et la raison pour laquelle ils sont payés.

La série dramatique Outlander est revenue sur la plateforme de streaming Netflix le 7 mars 2022. Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe) continuent de construire leur colonie en Caroline du Nord, dans une communauté qu’ils ont baptisée Fraser’s Ridge. Cependant, les nouveaux colons ont apporté avec eux de vieilles traditions et les différences religieuses voient bientôt les tensions s’accroître, surtout lorsqu’ils appellent les Mangeurs de Péchés.

C’est quoi un mangeur de pêchés ?

Dès le premier épisode de la saison 6 d’Outlander, nous assistons à l’arrivée des nouveaux colons, les Christie, venus d’Écosse. Le patriarche de la famille, Tom Christie (Mark Lewis Jones), un fervent protestant, a une histoire avec Jamie après que les deux hommes se soient affrontés alors qu’ils purgeaient une peine dans la prison d’Ardsmuir après la bataille de Culloden.

Cependant, les deux hommes ne s’entendent pas très bien à la prison d’Ardsmuir, où ils se heurtent à plusieurs reprises à cause de leurs croyances religieuses. Mais aujourd’hui, Jamie se retrouve à nouveau en désaccord avec l’Écossais alors que Christie construit une église sur Fraser’s Ridge et s’efforce de maintenir les traditions de sa foi dans le nouveau monde.

Dans le deuxième épisode de la saison 6 d’Outlander, on voit l’un des colons mourir subitement, Christie organise donc des funérailles dans la nouvelle église, et on voit le corps du défunt avec du pain dessus. Bientôt, un homme arrive : le mangeur de péchés, qui mange le pain, est payé et s’en va. Mais qui sont les mangeurs de péchés et pourquoi sont-ils payés ?

Les mangeurs de péchés étaient des personnes payées pour consommer les péchés d’autres personnes. Le rituel de la consommation de péchés consistait à mettre du pain sur le corps d’une personne récemment décédée. Parce que l’on croyait que le pain absorbait le péché de la personne, et que lorsque le mangeur de péché mangeait le pain, le péché était également consommé. Cela laisse la personne décédée propre et prête à passer dans l’au-delà.

Pourquoi sont-ils payés ?

Selon les différentes versions des enquêtes, on pense que certains mangeurs de péchés disaient des mots ou des prières sur le défunt pendant le rituel, comme on le voit dans l’épisode 2 de la saison 6 d’Outlander. Cependant, l’acte de manger des péchés n’a jamais été toléré ou sanctionné par l’église. Cette pratique est souvent associée à la religion chrétienne en raison de la prédominance de l’acte en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse au Moyen Âge.

Les mangeurs de péchés sont réapparus en Écosse aux 18e et 19e siècles, ce qui explique la présence des rituels dans la saison 6 d’Outlander. Il est intéressant de noter que les Mangeurs de péchés étaient souvent considérés comme des êtres maléfiques, rongés par tous les péchés accumulés par d’autres qui le faisaient pour être payés.

Les mangeurs de péchés échangeaient leur propre âme contre un peu d’argent et de pain. Il ou elle absorbait les péchés de tant de personnes que la damnation éternelle était assurée, mais cela ne semblait pas les déranger tant qu’ils recevaient de l’argent et de la nourriture.