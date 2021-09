Outlander Saison 6 : Qui était le premier et véritable amour de Jamie Fraser dans la série ?

in

Jamie Fraser (Sam Heughan) n’a d’yeux que pour sa femme Claire dans Outlander, mais avant elle, il y avait une personne qui était l’objet de son affection, donc les fans devraient se demander qui était Annalise de Marillac ?

Certains fans d’Outlander ont revu la deuxième saison et ont été surpris d’apprendre que Jamie Fraser (Sam Heughan) était passionné par une femme en particulier avant de rencontrer sa femme et son grand amour Claire (Caitriona Balfe).

Outlander : Avant de rencontrer Claire, Jamie avait une relation tout aussi amoureuse

Jamie peut laisser les fans et les personnages d’Outlander en pâmoison devant son physique robuste et ses manières honorables, mais il fut un temps où il vivait un amour non partagé avec quelqu’un d’autre.

Bien avant de rencontrer Claire, Jamie était un jeune homme impressionnable étudiant à l’université en France. Pendant son séjour, il a rencontré la noble Annalise et est rapidement tombé amoureux d’elle, bien décidé à être avec elle.

Jamie s’est emporté après avoir surpris son rival Charles Gauloise en train d’embrasser Annalise, ce qui a poussé l’Écossais à se battre en duel avec l’autre homme.

Outlander : Jamie a dû vivre la déception amoureuse jusqu’à ce qu’il rencontre Claire

Les deux se sont battus en duel, Jamie gagnant et faisant couler le sang de son rival pour la première fois, mais il semble qu’Annalise était amoureuse de Charles et a rapidement couru à ses côtés après le combat.

Un mois plus tard, Annalise a épousé Charles et Jamie s’est retrouvé seul à cause de son engouement pour elle. Heureusement, ce moment signifie que Jamie finira par trouver son chemin vers Claire dans Outlander.