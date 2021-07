Outlander Saison 6 : premier aperçu des nouveaux personnages Allan et Malva

L’arrivée des nouveaux personnages dans la saison 6 d’Outlander a ravi tous les fans, notamment avec la récente photo d’Allan et Malva Christie qui a montré le compte officiel du programme.

La série dramatique populaire, Outlander, diffusée en France sur Netflix, progresse de plus en plus avec la production de la saison 6 de la série, c’est pourquoi une nouvelle photo d’Allan joué par Alexandre Vlahos et Malva Christie joué par Jessica Reynolds a été dévoilée.

Avec le tournage en cours de la saison 6 d’Outlander pour l’adaptation du livre, Les Canons de la liberté, on verra l’arrivée de la jeune Malva Christie, qui jouera le rôle de l’apprentie de Claire Fraser (Caitriona Balfe).

En plus d’elle, on verra également son frère Allan Christie, qui a un visage innocent, mais avec une histoire très sombre, a assuré son acteur lors d’une interview.

« Ceux d’entre vous qui ont lu les livres savent qu’Allan a une histoire très sombre. Mais il essaie aussi de trouver sa voie dans le monde. »

Maintenant, alors que la production se déroule parfaitement, le compte Instagram officiel d’Outlander a révélé une photo des personnages ensemble souriant tout en aiguisant un couteau. Regardez la photo ci-dessous.

“J’ai hâte que vous voyiez à quel point @alexvlahosofficial et @jjessicareynolds sont talentueux en tant qu’Allan et Malva (en plus ils sourient beaucoup plus)”, a écrit la série.

Ces nouveaux personnages devaient être inclus dans la cinquième saison de Outlander, mais en raison de problèmes de production et d’adaptation, ils ont été abandonnés pour le début de la sixième saison de la série.

Surtout, Malva Christie, qui apportera de gros problèmes à la relation de Jamie (Sam Heughan) et Claire, car elle tombe amoureuse de Jamie et prétend être enceinte de lui.