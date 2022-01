Outlander saison 6 : une nouvelle photo présente la famille Christie (Tom, Malva et Allan)

Outlander sera sur les écrans des fans dans moins de deux mois, qui comptent les jours jusqu’à la première de la saison 6 du drame à succès. En attendant, Starz a publié un nouveau look des trois nouveaux membres du casting.

Outlander, le drame historique romantique et fantastique de la chaîne de télévision Starz, est prêt à revenir sur les écrans des fans le 6 mars prochain lorsque la sixième saison de la série inspirée des romans de Diana Gabaldon sera enfin diffusé, racontant une nouvelle histoire pour Jamie et Claire.

La famille Christie apportera des ennuis à Jamie et Claire dans Outlander saison 6

La saison 6 de la série mettant en scène Caitriona Balfe et Sam Heughan sera la plus courte que la série ait connue depuis ses débuts en 2014. Cependant, chaque épisode sera plus long que ceux diffusés dans le passé.

La saison 6 d’Outlander verra Jamie et Claire, ainsi que toute leur famille, vivre les assauts de la guerre d’Indépendance depuis leur installation en Caroline du Nord. Alors que le personnage de Balfe subit les conséquences du traumatisme causé par les événements de la fin du cinquième épisode, son mari, joué par Sam Heughan, sera là pour elle, mais sa tranquillité d’esprit sera également perturbée par d’autres événements.

Les fans d’Outlander savent que Jamie sera obligé de servir de médiateur politique au milieu de la guerre entre les Américains et les Britanniques. Il sera intéressant de voir quelle sera l’issue finale de ce conflit et quelle sera l’importance de son rôle dans les décisions prises par les deux parties.

Les fidèles téléspectateurs d’Outlander savent également que la guerre ne sera pas la seule à poser des problèmes à la famille Fraser, notamment au couple romantique. L’arrivée de la famille d’un vieil ami de Jamie va commencer à causer des problèmes et déstabiliser les relations à Fraser’s Ridge. La famille Christie, composée de Tom Christie (Mark Lewis Jones) et de ses enfants Malva (Jessica Reynolds) et Allan (Alexander Vlahos).

La nouvelle photo de la famille Christie

Cela fait plusieurs mois que Starz a donné un premier aperçu de cette famille marginale. Maintenant, la chaîne a partagé une nouvelle image des coulisses montrant les acteurs transformés en Tom, Mauve et Allan, à un peu moins de deux mois de la première de la saison 6 sur tous les écrans.

La famille Christie en général a un rôle énorme à jouer dans l’histoire à venir. Pour le meilleur ou pour le pire, ils font sentir leur présence dans la colonie de Fraser, et il y aura beaucoup de contenu autour d’eux. Cela s’ajoute, bien sûr, à tout ce qui se passera dans les huit prochains épisodes. Claire est toujours aux prises avec les séquelles du traumatisme qu’elle a subi à la fin de la saison 5, Roger et Brianna essaient de mieux définir leurs rôles, et il y a des questions sur ce qui va se passer avec la guerre d’indépendance qui arrive à grands pas.