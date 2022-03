Outlander saison 6 : Marsali meurt-elle ? Lauren Lyle quitte-t-elle la série ?

Dans la saison 6 de la série historique Outlander sur Netflix, Marsali traverse une phase difficile. Sa vie conjugale avec Fergus devient instable lorsque ce dernier vit constamment loin de chez lui. Alors qu’elle s’adonne complètement à l’alcool, Marsali ne peut qu’être triste face aux malheurs qui s’abattent sur sa vie.

Dans l’épisode 2 de la saison 6, la vie troublée de Marsali est menacée par sa grossesse compliquée. Même si Claire est sûre de faire de son mieux pour sauver Marsali, la possibilité que Marsali meure pendant l’accouchement plane sur la famille Fraser. Alors, va-t-elle mourir ? Nous allons le découvrir !

Attention spoilers sur l’épisode 2 de la saison 6 de Outlander

Marsali meurt-elle ?

Non, Marsali ne meurt pas. Lors d’un contrôle de routine, Claire comprend que Marsali n’est pas du tout en bonne santé. Plutôt que de la faire rester seule chez elle en l’absence de Fergus, Claire demande à Marsali de l’accompagner chez Jamie et Claire. Marsali dîne avec Claire, Jamie, Brianna et Roger tout en regrettant son mari. Soudain, elle commence à ressentir des douleurs intenses et des contractions. Claire l’examine et se rend compte que Marsali n’est pas en bon état. Elle exprime son inquiétude à Jamie, qui demande à Roger de trouver Fergus pour que Marsali ait son mari à ses côtés au cas où elle mourrait.

L’état de Marsali continue de s’aggraver jusqu’à ce que Fergus arrive pour la voir. La présence de Fergus agit comme un charme sur elle car elle oublie sa douleur pour se plonger dans le plaisir de leur union. Pourtant, le danger de sa mort continue de planer autour de Marsali alors que l’accouchement se complique à cause de la grosse tête du bébé. Après des efforts considérables, Marsali finit par triompher dans son combat contre la mort en mettant au monde son petit garçon en toute sécurité. Même si Marsali échappe à la mort, les admirateurs du personnage doivent voir dans les défis qu’elle doit relever les signaux d’alarme d’une éventuelle sortie de Lauren Lyle de la série. Voyons si c’est le cas !

Lauren Lyle quitte-t-elle Outlander ?

Le mariage troublé de Marsali et sa grossesse compliquée montrent la gravité de sa vulnérabilité, tant sur le plan émotionnel que physique. Bien qu’elle parvienne à rester en vie à la fin de son accouchement, les examens de Claire montrent que Marsali n’est pas en bonne santé. Compte tenu de son mariage tumultueux, on peut en déduire que Marsali risque d’être obligée de s’occuper du bébé toute seule, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur son corps. Comme sa santé s’affaiblit, il n’est pas surprenant que les fans s’inquiètent du possible départ de Lauren Lyle de la série.

Cependant, ni Starz (chaîne d’origine de la série) ni Lauren Lyle n’ont fait aucune déclaration ou annonce concernant le départ supposé de Marsali. En outre, Marsali est un personnage central des romans Outlander « L’écho des coeurs lointains » et « Écrit avec le sang de mon cœur« , qui doivent encore être adaptés pour la série. Puisque la septième saison de la série, basée sur « L’écho des coeurs lointains », est déjà annoncée, la Marsali de Lauren Lyle devrait continuer à figurer dans la saison 6 et même la saison 7 d’Outlander. Comme il est extrêmement improbable de tuer un personnage apprécié des fans, qui joue un rôle important dans les romans sources, les fans de Marsali peuvent cesser de s’inquiéter !

Lors d’une interview donnée en août 2021, Lyle a déclaré que Marsali s’engagerait pour sa sécurité et celle de sa famille au milieu de la détérioration de sa relation avec Fergus. Dans les prochains épisodes, nous pourrions voir Marsali accepter les fréquentes absences de son mari et consacrer sa vie à son bonheur et à celui de son fils.