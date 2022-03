Outlander saison 6 : Heure de sortie sur Netflix en France et à quoi s’attendre

La saison 6 d’Outlander n’est pas loin, c’est pourquoi plus le 7 mars approche, plus les fans de Netflix sont impatients de découvrir de nouveaux détails sur le drame d’action et d’amour.

Enfin, l’attente est presque terminée, le redoutable Droughtlander est sur le point de prendre fin, et grâce à cela, les fans d’Outlander et de la chaîne de télévision Starz sont de plus en plus impatients de retrouver ce drame mettant en scène Claire (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan).

Claire et Jamie Fraser vont connaître de nouveaux hauts et des bas dans leur relation

On s’en souvient, l’attente pour cette sixième saison a été l’une des plus longues de l’histoire d’Outlander, tout est dû à la pandémie et ses restrictions imposées. En raison de l’absence sur les écrans, le premier épisode durera environ 80 minutes.

Sam Heughan, qui incarne le courageux guerrier écossais Jamie, a avoué que même si cette saison sera la plus courte à ce jour, la vérité est que les épisodes seront plus longs, ce qui compensera le manque d’épisodes dans cette sixième saison d’Outlander.

Les membres du casting sont impatients de voir ce nouveau volet sur les écrans, et il semble que la sixième saison d’Outlander soit pleine de mystères, de drames, d’action et de romance. Des professionnels tels que Caitriona Balfe, ou l’auteur de la série elle-même, Diana Gabaldon, affirment que c’est l’une de leurs saisons préférées.

La première d’Outlander sur Netflix

Lundi prochain, Outlander saison 6 sera diffusé sur la plateforme de streaming Netflix. Cependant, l’heure exacte de la sortie n’a pas été annoncée pour le moment mais généralement c’est à 9h01 le matin que sont disponibles les nouveautés. Le premier épisode de la saison 6 de Outlander devrait donc être diffusée sur Netflix en France le lundi 7 mars 2022 à 9h01.

À quoi s’attendre de la sixième saison d’Outlander ?

Au total, huit épisodes seront diffusés cette année, au lieu des douze habituels. Cependant, ce volet verra les moments de l’antagoniste Tom Christie (Mark Lewis Jones), un détail qui enthousiasme les fans des romans de Diana Gabaldon. Les Christie vont déménager à Fraser’s Ridge et Jamie a beaucoup d’histoire avec Tom dans son passé.

Bien qu’ils aient passé du temps ensemble à Ardsmuir, la vérité est qu’ils ne s’entendaient pas toujours, ce qui aura évidemment de graves conséquences. Une autre nouvelle venue dans la saison 6 est Amy McCallum (Joanne Thomson). Dans les livres originaux de Diana Gabaldon, Amy McCallum est une veuve écossaise qui vit sur Fraser’s Ridge. Dans le sixième livre, nous sommes en 1772 et il y a déjà des morts dans les rues de Boston. C’est ce que dicte le synopsis de la sixième partie du livre :

« Avec le chaos qui menace, le gouverneur fait appel à Jamie Fraser pour unir l’arrière-pays et sauvegarder la colonie pour le roi et la couronne. »

« Mais de par sa femme, Jamie sait que dans trois ans sera tiré le coup de feu qui sera entendu dans le monde entier, et que le résultat sera l’indépendance, avec les loyalistes du roi morts ou en exil. » « Et puis il y a la question d’une petite coupure de The Wilmington Gazette, datée de 1776, qui rapporte la mort de Jamie, ainsi que de sa famille. » « Pour une fois, espère-t-il, sa famille voyageant dans le temps peut se tromper sur l’avenir. »