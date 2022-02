Outlander saison 6 : un épisode écarté de la série pour une raison obscure

Comme nous le savons tous, les épisodes d’Outlander sont basés sur les romans du même nom de l’écrivain Diana Gabaldon, cependant, un épisode a été laissé de côté sur les écrans.

Enfin, après une longue attente, la sixième saison d’Outlander est à quelques semaines de son retour tant attendu, qui sera diffusé sur la chaîne de télévision Starz le dimanche 6 mars de cette année 2022. Cependant, les stars nous ont déjà prévenus que cette saison connaîtra de grands changements.

En outre, il semble que nous verrons des changements que même les fans des livres écrits par Diana Gabaldon n’ont pas lus, mais heureusement, tous ces changements ont été approuvés par l’auteur original. Bien que la saison précédente ait suivi les événements du livre, la sixième saison sera différente.

En novembre, Diana Gabaldón a donné un aperçu du prochain épisode lors d’une conversation sur son dernier livre, « Go Tell the Bees That I Am Gone ». Gabaldón a avoué que le premier épisode était « absolument spectaculaire », bien que selon elle, tous les épisodes soient bons, apparemment, le premier sera l’ouverture. Dans cette interview, Diana a déclaré ce qui suit :

« Ils sont tous bons. En fait, c’est la première saison où je n’ai pas eu un seul épisode que j’ai moins aimé ».

Diana Gabaldón a également applaudi le travail de la production en général, puisqu’elle a déclaré que « plusieurs choses vont se passer » et elle a également précisé que certains épisodes se concentreront sur des personnages spécifiques, parmi lesquels elle a nommé les jeunes Ian, Roger, Brianna, Fergus et Marsali.

Bien que ce volet soit le plus court jusqu’à présent, la production a su le manier à la perfection pour y intégrer chacun des détails les plus importants du livre. Rappelons que ce volet a été impliqué par plusieurs problèmes, d’abord à cause des basses températures climatiques, ensuite à cause de la pandémie causée par le Covid-19 et enfin, à cause du repos prénatal de l’interprète de Claire (Caitriona Balfe).

L’un des détails les plus surprenants est que, selon ses dires, elle avait écrit un épisode du prochain volet qui a ensuite été écarté.

« J’ai en fait écrit un scénario pour la saison 6, mais c’était avant qu’ils ne décident de la tronquer et de déplacer les quatre derniers épisodes dans la saison 7 », a-t-elle déclaré.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en raison de la pandémie, les plans pour terminer la sixième saison ont été mis en attente et de nombreuses séquences manquantes seront vues dans la septième saison, pour un total de 16 épisodes, comme ce fut le cas lors des débuts d’Outlander à l’écran.