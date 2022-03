Outlander saison 6 épisode 3 : date de sortie, heure, bande-annonce et spoilers

Le teaser du nouvel épisode révélé semble faire allusion à la mort tragique de l’un des nouveaux personnages, prouvant que tout semble devenir de plus en plus compliqué dans Outlander.

Outlander est devenu l’un des drames télévisés les plus appréciés, et bien que la sixième saison n’ait été lancée qu’il y a quinze jours, il semble déjà que le troisième épisode promette de laisser entrevoir la mort tragique de l’un des personnages clés de l’histoire.

Attention, spoilers dans la suite de l’article

Date de diffusion de l’épisode 3 de la saison 6 de Outlander

La saison 6 a démarré sa diffusion en France sur Netflix le lundi 7 mars. Chaque semaine, un nouvel épisode est disponible sur la plateforme de streaming. Ainsi, l’épisode 3 de la saison 6 d’Outlander sera diffusé le lundi 21 mars 2022 à 9h01 sur Netflix en France.

Roger sauve le bébé de Marsali et Fergus

Après presque deux ans d’attente, le drame d’aventure romantique est finalement revenu sur les écrans au début du mois. Selon les révélations des acteurs principaux d’Outlander, cette saison promet d’être vraiment sombre.

Dans le deuxième épisode, on a vu Marsali Fraser (Lauren Lyle) donner naissance au nouveau-né qu’elle a eu avec Fergus (Cesar Domboy). Tout semblait aller pour le mieux jusqu’à ce moment-là, les téléspectateurs d’Outlander craignant même la mort de Marsali en raison de l’inquiétude constante de Claire (Caitriona Balfe).

Avant la naissance, nous avons assisté au repentir et à la réconciliation de Fergus avec sa femme et la mère de ses enfants, et les deux ont fini par avoir une scène d’intimité inhabituelle, jamais vue auparavant, entre eux deux. Mais les choses ont commencé à se gâter après la naissance, lorsqu’on a appris que ce petit bébé était né avec une maladie génétique, le nanisme. Malheureusement, à cette époque, donner naissance à un enfant atteint d’une maladie était considéré comme une punition pour le péché des parents.

Lorsque Fergus a voulu rencontrer son nouveau fils, il a été déçu de découvrir à quoi ressemblait ce nouveau bébé. Heureusement, Claire, Jamie, Marsali, Ian (John Bell) et Roger Mackenzie (Richard Rankin) semblent l’accepter comme n’importe quel autre bébé. Cependant, le clip promotionnel du troisième épisode à venir, intitulé « Temperance », montre un bébé dans un panier flottant dans une rivière.

Bande-annonce de Outlander saison 6 épisode 3

Outlander | Ep. 3 Preview | Season 6

Lire cette vidéo sur YouTube

Les enfants couraient après le bébé qui flottait dans la rivière dans un panier, les cris ont réussi à attirer l’attention de Roger qui a sauté dans la rivière pour sauver l’enfant. Tout semblait s’aggraver lorsque les enfants ont également crié : « Il se dirige vers la cascade ». La promo du prochain épisode montre également Fergus se reprochant l’état de son bébé.

Grâce à l’une des photos publiées par la production d’Outlander, on croit que Roger parvient finalement à sauver le petit Henri-Christian, qui a été jeté dans la rivière, injustement en raison de son état. Il ne nous reste plus qu’à attendre lundi prochain sur la plateforme de streaming Netflix en France pour découvrir ce qui arrivera à ce garçon innocent.