Outlander saison 6 épisode 1 : La nouvelle routine de Claire pourrait la mener à la mort

La saison 6 d’Outlander a enfin débuté sur Netflix, et Claire Fraser pourrait être en grand danger dans les prochains épisodes, après avoir adopté une habitude délicate qui l’aide à soulager ses traumatismes, mais ne résout pas vraiment ce qui la ronge.

La sixième saison d’Outlander est enfin arrivée en streaming après presque deux ans d’attente. L’événement qui a fait sensation auprès des fans du drame historique à succès aborde les nouveaux défis auxquels les Frasers sont confrontés avec l’instabilité politique et certains secrets des personnages, qui pourraient changer leur histoire bien plus tôt qu’ils ne l’imaginent. (Spoilers pour le premier épisode de la saison 6)

Ce premier épisode de la saison 6 d’Outlander, la série dramatique avec Sam Heughan et Caitriona Balfe, mettait en scène une Claire Fraser (Caitriona Balfe) aux prises avec les séquelles de l’attaque dont elle a été victime à la fin du cinquième épisode de la part de Lionel Brown (Ned Dennehy). Une expérience terrible, dont on savait qu’elle avait des séquelles dévastatrices.

Selon l’intrigue du premier épisode de la saison 6 d’Outlander, diffusé le dimanche 6 mars, Claire lutte contre le syndrome de stress post-traumatique. Ce traumatisme, elle le vit très bien, entre la pratique médicale éthique et les méthodes de traitement douteuses qu’elle a apparemment l’habitude d’employer dans la série fantastique.

Dans Outlander, après que Claire a découvert une recette permettant d’utiliser l’éther comme anesthésiant, le médecin du XXe siècle, qui voyage dans le temps, en teste l’efficacité pour finir par l’utiliser pour échapper aux cauchemars brutaux qui la tourmentent, quelles qu’en soient les conséquences.

Et ce qui semble être une chose stupide, devient un problème pour Claire dans le premier épisode de la saison 6 d’Outlander intitulé « Souvenirs ». En effet, bien qu’elle affirme n’utiliser cet éther qu’à des fins médicinales afin de le comprendre et de savoir comment l’administrer à ses patients, ce qui se passe réellement, c’est qu’elle commence à le tester sur elle-même afin de faire taire ses monstres intérieurs. C’est ce que Caitriona Balfe a déclaré à TV Insider après la première :

« Elle utilise l’éther comme une béquille, et cela devient un moyen d’échapper au bruit et à la peur qui l’affectent intérieurement ».

À présent, Jamie (Sam Heughan) n’est pas au courant de la méthode d’adaptation que Claire a adoptée pour faire face à ses traumatismes. Il y a beaucoup d’agitation qui attire l’attention du patriarche Fraser dans différentes directions dans cette saison 6 du drame fantastique, qui ne verra pas seulement le couple romantique se débattre avec le traumatisme de Claire, mais aussi une série de conflits. a commenté Heughan dans la même interview :

« Il s’attend à ce qu’elle en parle et elle ne le fait pas. Donc, par conséquent, je pense qu’il pense que ça va bien se passer. Il l’a quittée des yeux à cause d’autres choses qui se passent avec la politique et la guerre imminente qui arrive. »

En outre, pire que tout, selon Caitriona Balfe elle-même, Claire mettra longtemps à admettre qu’elle devient dépendante de l’éther, ce qui, au lieu de résoudre ses problèmes, pourrait avoir l’effet inverse de les exacerber, ce qui pourrait se traduire par de graves conséquences pour le personnage, voire le conduire à sa perte.