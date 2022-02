Outlander saison 6 : date de sortie sur Netflix, casting, nouvelles infos sur la suite

Sam Heughan et Caitriona Balfe seront bientôt de retour pour une nouvelle saison de la célèbre série fantastique !

La saison 6 d’Outlander arrive à grands pas sur Netflix ! Basée sur le sixième livre de la série Outlander de Diana Gabaldon – Un souffle de neige et de cendres – les prochains épisodes suivront Claire (Caitríona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) dans leur quête d’une vie tranquille et heureuse en Caroline du Nord.

Mais à en juger par la dramatique bande-annonce officielle de la saison 6 diffusée par StarzPlay, il semble que le clan Fraser soit confronté à de nouveaux problèmes alors que la guerre révolutionnaire se profile et que les tuniques rouges s’abattent sur leur pays.

Les membres du casting, Balfe et Heughan, ont également annoncé que la saison 6 d’Outlander s’annonçait difficile pour leurs personnages.

S’exprimant lors d’un panel virtuel avant la diffusion de la saison 6, Caitriona Balfe a déclaré :

Lorsque nous voyons Claire pour la première fois cette saison, elle essaie vraiment – en apparence – de montrer un visage très courageux. Évidemment, les événements de la fin de la saison dernière ont été si horribles que personne ne s’en remet.

« Mais pour Claire, elle a toujours été cette sorte de roc pour les autres, quelqu’un qui a beaucoup de mal à demander de l’aide. Donc, quand nous la voyons, elle essaie de dire à tout le monde qu’elle va bien, mais nous voyons que ce n’est pas le cas. Elle est en train de s’effondrer et elle ne veut pas vraiment se l’avouer. »

Elle a ajouté : « Nous voyons que Claire commence à s’appuyer sur certaines choses qu’elle a utilisées médicalement pour se donner un peu de répit dans la douleur qu’elle éprouve. »

A propos de son personnage, Heughan a ajouté : « [Jamie] est tiré dans toutes les directions. Je pense qu’il a toujours essayé de trouver la bonne ligne entre ce qu’il faut faire avec l’histoire – nous savons qu’ils ont essayé de changer l’histoire dans le passé – et nous voulons juste être du bon côté. Et pendant qu’il s’occupe de ça, il essaie aussi de donner à Claire son espace. »

Il poursuit : « Il est conscient de ce qu’elle traverse et il sait qu’elle lui parlera. Je pense que ce qui se met vraiment entre ces deux-là dans leur relation – normalement ils parlent de tout – c’est que pour la première fois, Claire n’a pas ces outils et elle ne consulte pas Jamie. Je pense que c’est là qu’ils se perdent un peu l’un l’autre ».

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la saison 6 d’Outlander, y compris la dernière date de sortie, la bande-annonce et les informations sur le casting.

Quelle date de sortie pour la saison 6 d’Outlander sur Netflix ?

La saison 6 de Outlander sera diffusée à partir du 7 mars 2022 sur la plateforme de streaming Netflix en France.

Le premier épisode sera un épisode prolongé pour accueillir à nouveau les fans de la série en beauté. Il vous reste donc encore un peu de temps pour voir ou revoir les saisons précédentes d’Outlander avant la date de sortie de cette sixième saison.

J-17 pour Outlander saison 6. — Netflix France (@NetflixFR) February 18, 2022

Casting de Outlander saison 6

Si tout va bien, nous verrons probablement le retour des quatre personnages centraux, à savoir Caitriona Balfe dans le rôle de Claire Randall Fraser, Sam Heughan dans celui de Jamie Fraser, Richard Rankin dans celui de Roger Wakefield et Sophie Skelton dans celui de Brianna Randall. John Bell sera également de retour dans le rôle de Ian Fraser Murray.

Cependant, nous ne verrons pas Duncan Lacroix revenir dans le rôle de Murtagh, le parrain de Jamie, car le personnage est mort dans la saison 5.

De nouveaux visages sont cependant en route : Mark Lewis Jones, Alexander Vlahos et Jessica Reynolds ont tous signé pour apparaître dans la sixième saison. Tous trois joueront les rôles de Tom Christie, Allan Christie et Malva Christie.

Tom Christie est le leader de facto d’un groupe de colons protestants, tandis que ses enfants sont Allan et Malva. Attendez-vous à ce que Malva, en particulier, ait une relation intéressante avec son père au fur et à mesure qu’elle se rapproche de Claire et de sa vision du monde.

À propos de l’introduction à la saison de la famille conservatrice Christie, Balfe a déclaré :

« Outlander fait très bien les méchants et les vilains. [Les Christie] ne sont pas des méchants typiques, ce qui est génial et rafraîchissant. »

En ce qui concerne l’équipe en coulisses, nous savons déjà qu’un membre essentiel de l’équipe de production ne reviendra pas pour la saison 6.

En mai 2020, les acteurs et l’équipe d’Outlander ont annoncé le départ du concepteur de production Jon Gary Steele après le final de la série 5.

Chansons dans Outlander saison 6

Starz a également publié le titre d’ouverture de la nouvelle saison, qui reprend l’air classique du thème et la chanson folklorique, Skye Boat Song.

Les titres d’ouverture stylisés montrent des images de Jamie et Claire Fraser alors qu’ils poursuivent une vie heureuse et tranquille sur Fraser’s Ridge.

Avec la guerre civile américaine qui approche, nous ne pouvons pas imaginer qu’ils resteront heureux et tranquilles longtemps.

Outlander | Season 6 Opening Credits | STARZ

Lire cette vidéo sur YouTube

Bande-annonce de la saison 6 d’Outlander

En octobre 2021, STARZ a diffusé un premier teaser pour la saison 6 d’Outlander, nous ramenant dans le passé auprès de Claire et Jamie Fraser.

Dans le clip de la saison 6 (qui avait déjà fait l’objet d’un teaser avec la révélation du scénario du premier épisode d’Outlander), on voit les Fraser discuter de l’arrivée (peut-être malvenue) de la famille conservatrice Christie, avant que les choses ne deviennent un peu torrides.

Une deuxième bande-annonce a été diffusée en janvier 2022, faisant allusion à de nouveaux problèmes à venir et au « cœur de la tempête », à l’approche de la guerre révolutionnaire.

Outlander | Season 6 Official Trailer | STARZPLAY

Lire cette vidéo sur YouTube

Le clip montre que leur vie est bouleversée par l’agitation politique croissante. Alors que les tuniques rouges s’abattent sur leur pays, Claire lance un avertissement sur l’imminence de la révolution. « Ça commence », dit-elle sinistrement. « Si seulement ils savaient ce qui se prépare. »

Malgré cela, l’amour de Jamie pour Claire reste inébranlable. « Tu as contribué à me tirer des ténèbres. Tu es toujours avec moi », lui promet-il.

Jamie et Claire seront-ils capables de protéger leur famille et leur nouvelle vie ? Resteront-ils dans le passé ou pourraient-ils se déchirer une fois de plus ?

Rendez-vous donc à compter du 7 mars 2022 sur Netflix pour regarder la saison 6 de Outlander en streaming.