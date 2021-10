Outlander saison 6 : Comment Jamie Fraser va voyager dans le temps ?

in

La saison 6 d’Outlander pourrait voir Jamie Fraser en apprendre davantage sur le voyage dans le temps à l’approche de la guerre d’indépendance américaine, mais à quel point sera-t-il proche du voyage dans le temps ?

La famille passe toujours en premier pour Jamie Fraser (Sam Heughan) dans Outlander et avec la guerre révolutionnaire qui approche et la menace de l’arrivée de son vieil ennemi Tom Christie (Mark Lewis Jones) sur la crête de Fraser, le Highlander pourrait-il demander à sa femme Claire Fraser (Caitriona Balfe) ce qu’ils peuvent faire pour échapper au 18ème siècle ?

Les fans d’Outlander ont toujours été sûrs que Jamie ne pouvait pas voyager dans le temps, mais un téléspectateur a peut-être découvert une faille qui pourrait changer les faits de l’histoire.

Le Highlander et son neveu Young Ian (John Bell) sont les seuls membres de la famille de Fraser’s Ridge à ne pas pouvoir voyager dans le temps, ce qui signifie qu’en cas de danger, ils devront rester au XVIIIe siècle.

Claire, Brianna, Roger et Jemmy pourraient fuir au XXe siècle, mais il est peu probable qu’ils laissent Jamie derrière eux. La romancière de la série, Diana Gabaldon, a confirmé qu’elle ne pouvait pas voyager dans le temps, mais un fan pense qu’elle pourrait être aidée.

Alors que de nombreux fans répètent les affirmations de Diana selon lesquelles Jamie ne peut pas marcher à travers les pierres, ils ont réfléchi à la possibilité de pouvoir le porter, ou simplement le tenir afin qu’il puisse voyager dans le temps aux côtés de ceux qui le peuvent.

La question la plus sérieuse que se posent les fans est la suivante : Claire pourrait-elle essayer de s’attacher à Jamie alors qu’ils fuient Fraser Ridge et les dangers qui les guettent ? Mais nous devrons attendre la saison 6 d’Outlander pour avoir plus de réponses.