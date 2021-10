Outlander saison 6 : Quels sont les prochains changements pour Jamie et Claire ?

Les Fraser se préparent pour des moments de haute intensité dans la saison 6 de Outlander selon la bande-annonce récente, alors que les acteurs de Jamie et Claire parlent des grands changements à venir.

Outlander, le drame historique dont la sixième saison de huit épisodes sera diffusée début 2022 sur le réseau Starz, vient de publier sa première bande-annonce promotionnelle, offrant un premier aperçu des personnages principaux. (Attention quelques spoilers).

Il semble que la saison 6 d’Outlander, dont la première est retardée en raison de la crise sanitaire mondiale, sera beaucoup plus intense que ce que les fans imaginent. Avec l’arrivée de la guerre révolutionnaire, un conflit dont personne ne sait qui sortira vivant, la communauté de Fraser’s Ridge va inévitablement devoir changer.

Comme vous le savez, dans la saison 6 d’Outlander, les Fraser vont devoir travailler dur pour défendre leurs terres, qu’ils ont si longtemps travaillées. La colonie que Jamie Fraser a construite de ses propres mains va-t-elle disparaître dans les prochains épisodes ?

Avant d’apparaître à l’événement Comic Con à New York City ce week-end, les stars d’Outlander, Sam Heughan et Caitriona Balfe, ont offert un petit aperçu aux fans sur ce qui est à venir avec la saison 6 du drame historique qui a débuté en 2014 sur Starz.

C’est par le biais d’un nouveau guide Outlander préparé par Entertainment Weekly, où les interprètes de Jamie et Claire dans la série, ont déclaré que la saison 6 commence par quelque chose d’extrêmement dévastateur, non seulement pour les Frasers, mais aussi pour tous les fans du drame. Selon Sam Heughan :

Lors de cette apparition, Caitriona Balfe, qui joue l’infirmière des années 1940 qui remonte le temps pour devenir la femme de Jamie Fraser, a révélé que de nombreux changements sont à venir pour les deux personnages. Alors qu’elle se penche sur ce qui est à venir, l’actrice a expliqué ce qui suit :

“Je pense que nous voyons beaucoup de choses se produire cette saison qui changent le point de vue de Claire et Jamie sur leur position au sein de leur communauté. Et il est certain qu’une partie de leur optimisme et de leur foi aveugle dans le fait de faire la bonne chose est un peu affectée chez Claire.”