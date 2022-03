Outlander : récap acteurs et personnages de la saison 6

La révolution arrive à Fraser’s Ridge dans la saison 6 d’Outlander, et un nouveau casting de personnages rejoint l’histoire de Claire et Jamie. Basée sur la série à succès Outlander de l’auteur Diana Gabaldon, la saison à venir est basée sur le sixième livre de la série, La Neige et la Cendre. Bien que la saison 6 d’Outlander ne compte que huit épisodes, elle s’annonce riche en aventures de voyage dans le temps.

Outlander raconte l’histoire de Claire, une infirmière de la Seconde Guerre mondiale en vacances en Écosse avec son mari, Frank, en 1945. Alors qu’elle visite le cercle de pierres de Craigh Na Dun, Claire est magiquement transportée en 1743, où elle rencontre Jamie Fraser dont elle tombe amoureuse. Lorsque Claire a enfin la possibilité de retourner à son époque, elle découvre qu’elle ne peut pas quitter Jamie et reste au 18e siècle, jusqu’à ce que la bataille de Culloden la menace, elle et l’enfant à naître du couple. Claire retourne dans le futur suffisamment longtemps pour élever Brianna, sa fille et celle de Jamie, puis retourne auprès de Jamie, suivie peu après par Brianna et Roger, le petit ami de Brianna, qui voyagent eux aussi dans le temps.

Dans les dernières saisons d’Outlander, Claire et Jamie ont traversé l’Atlantique pour s’installer en Amérique, établissant leur propriété, Fraser’s Ridge, en Caroline du Nord. Claire et Jamie sont rejoints par Brianna, Roger et leur fils Jemmy, ainsi que d’autres amis et membres de la famille, et les clans Fraser et Mackenzie ont commencé à se préparer à la Révolution américaine. Voici une répartition du casting et des personnages de la saison 6 d’Outlander pour la première de la saison sur Netflix le 7 mars 2022.

Caitriona Balfe dans le rôle de Claire Fraser (née Randall)

Caitriona Balfe incarne Claire Randall Fraser, une infirmière qui voyage dans le temps. Claire et Jamie travaillent dur pour construire leur propriété sur Fraser’s Ridge tout au long de la saison 5 d’Outlander, y compris lors de l’opération chirurgicale de Claire. Sous le pseudonyme de Dr. Rawlings, Claire apporte des informations médicales du futur à la Caroline du Nord du 18ème siècle, à ses risques et périls. Lorsque Lionel Brown découvre son alter ego, il kidnappe Claire avec une bande de colons et elle subit plusieurs attaques sur sa personne et son esprit avant que Jamie n’arrive pour la sauver. La saison 6 d’Outlander verra le personnage de Claire de retour à Fraser’s Ridge, entamant le long voyage vers la guérison tout en se préparant à l’avenir qu’elle seule connaît vraiment : le début de la Révolution américaine.

Bien que Caitriona Balfe soit surtout connue pour son rôle de Claire Fraser dans Outlander, elle a également joué dans Belfast, nominé aux Oscars l’été dernier. Son rôle de Ma face à Jamie Dornan de 50 Nuances de Grey lui a valu de multiples récompenses et nominations, notamment celle de meilleure actrice dans un second rôle aux SAG, Golden Globes et BAFTA. On l’a également vue dans le film Le Mans 66 de 2019 aux côtés de Christian Bale et Matt Damon.

Sam Heughan dans le rôle de Jamie Fraser

Le casting de la saison 6 d’Outlander ne serait pas complet sans Jamie Fraser, le Highlander écossais qui vole le cœur de Claire en 1743, interprété par Sam Heughan. Jamie a passé la saison 5 d’Outlander déchiré entre le respect de ses obligations envers le gouverneur Tryon en échange de l’immense terrain de Fraser’s Ridge et la tentative de protéger son ami de toujours, Murtagh (Duncan Lacroix de Vikings), chef des Régulateurs.

Après que les ravisseurs de Claire aient été massacrés par Jamie et son clan dans le final de la saison 5 (et que Marsali ait achevé Lionel Brown), le frère de Lionel Brown, Richard, semble bien placé pour devenir (l’un des) ennemis de Jamie dans la saison 6 d’Outlander. Sam Heughan est également la vedette de la série Men in kilts – sur les traces d’outlander avec un autre acteur d’Outlander, Graham McTavish (McTavish a joué Dougal MacKenzie).

Sophie Skelton dans le rôle de Brianna Randall Fraser Mackenzie

Sophie Skelton joue le rôle de Brianna (Bree), la fille de Claire et Jaime qui a été élevée par Claire et son défunt mari venu du futur, Frank. Après que sa mère soit retournée dans le passé pour vivre avec Jamie, Bree la suit et est attaquée par Stephen Bonnet (Ed Speleers de Downton Abbey) après son arrivée au 18ème siècle. La saison 5 d’Outlander voit enfin la justice rendue pour Brianna, mais la question du père biologique de son fils (qu’il s’agisse de Stephen Bonnet ou de Roger) est toujours inconnue. Bree, Roger et Jemmy ont tous tenté de retourner à leur époque dans la saison 5, mais ils n’y sont pas parvenus. Ils retournent à Fraser’s Ridge, renouvelés dans leur amour pour leur maison et leur famille.

Richard Rankin dans le rôle de Roger Wakefield Mackenzie

Fils adoptif du révérend Wakefield, Roger (Richard Rankin) est biologiquement un héritier du clan Mackenzie, un lointain descendant né de la liaison entre Dougal MacKenzie et la voyageuse du temps Geillis Duncan. Roger tombe amoureux de Bree et la suit dans le passé (grâce au gène de voyage dans le temps de Geillis) où ils construisent une vie ensemble avec Claire et Jamie. La saison 5 d’Outlander a commencé par le mariage de Roger et Bree et s’est terminée par la participation de Roger, qui était auparavant un personnage doux et réservé, au massacre afin de sauver Claire – un choix qui aura probablement un effet important sur son personnage dans la saison 6 d’Outlander.

Lauren Lyle dans le rôle de Marsali

La Marsali de Lauren Lyle est la femme de Fergus et la fille de Laoghaire MacKenzie, la femme de Jamie pendant que Claire élevait Bree dans le futur. Bien qu’elle ne soit pas la fille biologique de Jamie, elle le considère comme une figure paternelle et finit par se rapprocher de Claire après son retour au XVIIIe siècle. Marsali a un caractère bien trempé et est l’apprentie de Claire dans son cabinet médical. Dans le final de la saison 5 d’Outlander, Marsali a tué Lionel Brown, ce qui l’a terrifiée à l’idée d’être désormais damnée aux yeux de Dieu. Lyle est connue pour ses performances dans Vigil et Tell It to the Bees.

César Domboy dans le rôle de Fergus

L’adorable et loyal Fergus est joué par César Domboy. Né dans une maison close et élevé sans parents, Claudel (Fergus) est un pickpocket que Jamie prend sous son aile pendant le séjour de Jamie et Claire à Paris. Jamie reconnaît la loyauté de Claudel et Claire et lui adoptent Claudel, changeant son nom en Fergus Fraser. Fergus accompagne Claire et Jamie en Amérique et emmène Marsali, qu’il épouse lors de leur voyage aux Antilles. Domboy a joué le rôle de Guy de Leval dans Borgia et joue dans la prochaine mini-série SAS : Rogue Heroes avec Jack O’Connell, Dominic West et Alfie Allen de Game of Thrones.

John Bell dans le rôle de Ian

Le casting de la saison 6 d’Outlander verra le retour du neveu de Jamie, Ian (alias Young Ian et Cousin Ian), qui a eu une histoire dramatique tout au long de la série. Joué par John Bell, Ian est le fils de la sœur de Jamie, Jenny. L’esprit d’aventure de Ian l’amène en Amérique avec Jamie et Claire, mais peu après, il s’offre à la tribu Mohawk pour sauver Roger. Lorsqu’il revient à Fraser’s Ridge dans la saison 5, il a perdu sa femme bien-aimée, mais le mystère entoure toujours son séjour chez les Mohawks et la façon dont sa femme est morte. John Bell a commencé sa carrière d’acteur en 2007 avec un rôle dans la légendaire Doctor Who et a joué dans de nombreux films et séries acclamés comme Hatfields & McCoys de 2012 et les films Le Hobbit.

Mark Lewis Jones, Alexander Vlahos, Jessica Reynolds dans le rôle de la famille Christie

Tom Christie revient au casting de la saison 6 d’Outlander avec sa famille qui cherche à s’installer sur Fraser’s Ridge. Il vient avec son fils, Allan (Alexander Vlahos), et sa fille Malva (Jessica Reynolds), et leur arrivée apporte des tensions dans la colonie. Malva, cependant, forme un lien profond avec Claire et est destinée à devenir l’apprentie de Claire dans la saison 6 d’Outlander, correspondant à la forte volonté et à la pensée avant-gardiste de Claire. Les deux femmes deviendront proches dans la prochaine saison, bien que les fans du livre sachent que leur relation n’est pas sans heurts. Malva pourrait également être un lien étroit pour Ian, qui pleure toujours la perte de sa femme.

La série Outlander est disponible en streaming sur Netflix en France.