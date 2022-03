Outlander : L’histoire vraie de la Boston Tea Party vue dans la saison 6

Dans l’épisode 3 de la saison 6 d’Outlander, on voit enfin le premier signe de la Révolution américaine lorsque Claire reçoit des nouvelles de la Boston Tea Party. La saison 6 d’Outlander a débuté en mars sur Netflix en France, retournant à Fraser’s Ridge alors que les personnages continuent à se préparer pour la guerre révolutionnaire.

Elle fait suite aux événements de la saison 5, qui a vu l’établissement de la terre et de la propriété des Fraser en Caroline du Nord. Maintenant, la nouvelle de la Boston Tea Party place la guerre révolutionnaire imminente au premier plan de l’histoire.

Attention cet article contient des spoilers sur Outlander saison 6 épisode 3

Ce n’est pas la première fois que Claire (Caitriona Balfe), voyageuse du temps, transmet des nouvelles de guerre. Dans les saisons 1 et 2 d’Outlander, Claire a tenté de prévenir les Highlanders écossais de la prochaine bataille de Culloden, ce qui l’a amenée, avec Jamie (Sam Heughan), à se rendre à Paris pour tenter de saboter les Jacobites avant que la bataille n’ait lieu. Ne parvenant pas à empêcher la bataille de Culloden (vue dans Outlander saison 3), Jamie supplie Claire de retourner dans le futur pour protéger leur fille à naître. Claire et Jamie sont séparés pendant des décennies avant qu’elle ne retourne au 18ème siècle et qu’ils se réunissent, destinés à voyager en Amérique dans la saison 5 d’Outlander.

En arrivant dans le nouveau monde, Claire découvre qu’elle se prépare à nouveau à la bataille, cette fois-ci la Révolution américaine. Cependant, ayant reconnu qu’ils ne peuvent pas modifier l’histoire, Claire et Jamie sont maintenant résignés à se préparer pour la bataille à venir, plutôt que d’essayer de l’arrêter. Lorsque les Britanniques arrivent avec la nouvelle de ce qui sera connu sous le nom de Boston Tea Party dans la saison 6 d’Outlander, Claire dit à Jamie que la révolution a commencé.

La véritable histoire de la Boston Tea Party n’est que cela : le début.

En réponse à la loi britannique sur le thé, le leader patriote Samuel Adams a mené les Fils de la Liberté dans le célèbre acte de rébellion du 16 décembre 1773. Étonnamment, la rébellion n’était pas une réponse à une taxe plus élevée sur le thé, puisque le Tea Act n’augmentait pas du tout les taxes. Le Tea Act accordait à l’East India Trading Company un monopole sur le commerce du thé vers les colonies, et les Britanniques tentaient donc de renflouer l’un des poids lourds de leur économie en utilisant la monnaie des colons. Comme les colons n’avaient jamais accepté la constitutionnalité du paiement de taxes aux Britanniques, le Tea Act a ravivé leur opposition et a poussé les patriotes à agir.

Comme le montre la coupure de journal que Claire lit dans l’épisode 3 de la saison 6 d’Outlander, la véritable histoire de la Boston Tea Party n’était pas appelée ainsi à l’époque. Les nouvelles de l’événement décrivent les patriotes s’habillant en « Indiens » et se faufilant sur les navires Beaver, Dartmouth et Eleanor (des navires appartenant à des Américains, et non à des Britanniques), et jetant 340 coffres de thé appartenant à l’East India Trading Company dans le port de Boston.

Le thé en ruine, dont la valeur était estimée à environ 18 000 dollars (2 millions de dollars d’aujourd’hui), a allumé la mèche et les Britanniques ont riposté avec les Coercive Acts en 1774, également connus sous le nom de Intolerable Acts. Comme l’explique History.com, « les Coercive Acts ont fermé Boston à la navigation marchande, établi un régime militaire britannique officiel dans le Massachusetts, mis les fonctionnaires britanniques à l’abri des poursuites pénales en Amérique et exigé des colons qu’ils cantonnent les troupes britanniques. Les colons ont ensuite convoqué le premier Congrès continental pour envisager une résistance américaine unie aux Britanniques. ».

Sachant comment l’histoire se déroule, Claire dit à Jamie : « Ça commence », et à bien des égards, elle a raison. Bien que la Révolution américaine n’ait pas officiellement commencé avant avril 1775, l’histoire vraie de la Boston Tea Party est souvent citée comme le début de celle-ci, car il s’agissait du premier véritable acte de rébellion des colons contre la domination britannique. Avec l’apparition de cet événement dans la saison 6 d’Outlander, Claire, Jamie et les autres habitants de Fraser’s Ridge se rapprochent du moment où ils devront faire connaître leur allégeance.

De nouveaux épisodes d’Outlander sont disponibles chaque lundi sur Netflix.