Outlander : découvrez l’épisode préféré des fans du drame historique

La série Outlander, disponible en France sur Netflix, rapportait récemment que le tournage des huit épisodes qui composeront la saison 6 de la série qui suit les aventures de Jamie (Sam Heughan) et Claire Fraser (Caitriona Balfe).

La saison 6 d’Outlander sera diffusée début 2022

Comme nous le savons, la saison 6 d’Outlander sera la plus courte de toute la série. Une livraison tronquée en raison des restrictions de la pandémie de coronavirus qui s’imposent sur le plateau de tournage.

Les prochains événements d’Outlander arriveront sur les écrans des fans au début de 2021. Et en attendant la première, les fidèles téléspectateurs du drame fantastique de Starz viennent de choisir lequel des épisodes de la série entière est leur préféré.

See how fans ranked favorite #Outlander episodes in these results from our recent poll. https://t.co/rhL6wXKfJC — TV Insider (@TVInsider) July 28, 2021

C’est par le biais de TV Insider qu’un récent sondage a été mené dans lequel des fans dévoués ont été invités à partager leur opus préféré d’Outlander. Dans ce document, une liste de 10 options a été proposée qui couvrent les cinq saisons que la série a à son actif jusqu’à présent.

Le sondage a été publié le 19 juillet et les fans ont révélé quels épisodes mènent le drame, plaçant à la première place “Le Mariage” (épisode 7) de la saison 1, qui a obtenu 52% des votes. L’épisode décrit de manière mémorable les noces de Jamie et Claire.

Après, le favori est “A. Malcolm” (épisode 6 saison 3), un épisode qui réunit Jamie et Claire 20 ans après leur séparation sur le champ de bataille de Culloden. Le final de la saison 2, “Le talisman”, se classe troisième avec 7% des voix. L’épisode suit les adieux de Culloden à Jamie et Claire et présente sa fille Brianna (Sophie Skelton) et son futur mari Roger (Richard Rankin).