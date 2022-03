Outlander : cette différence dans l’histoire de Jamie et Fergus entre la série et les livres perturbe les fans

La saison 6 vient de surprendre les fans d’Outlander et pas de la meilleure des manières. Un point majeur de la saga de Diana Gabaldon a été modifié par la production de la série, bouleversant les téléspectateurs de la série.

Outlander a sorti sa saison 6 sur Netflix le 7 mars, après avoir fait patienter les abonnés de la plateforme de streaming près de deux ans avant de pouvoir regarder de nouveaux épisodes. Bien que cette saison soit la plus courte de l’adaptation télévisée, qui a débuté en 2014, elle suscite un grand intérêt de la part des téléspectateurs qui ont remarqué des changements majeurs dans l’histoire par rapport aux livres de Diana Gabaldon.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers concernant l’épisode 3 de la saison 6 d’Outlander

Bien que seulement trois épisodes de la sixième saison d’Outlander aient été diffusés, les histoires qui ont été montrées à l’écran ont un impact énorme sur le public qui peut ressentir la douleur d’une Claire Fraser (Caitriona Balfe) maltraitée et d’un Jamie (Sam Heughan) impuissant et inquiet de ce qui affecte sa femme.

Claire a été l’un des personnages les plus marquants de la série, entre autres à cause de l’addiction qu’elle développe à l’éther, un composant que l’infirmière utilise pour s’engourdir et faire taire ses cauchemars et ses sentiments à propos de l’attaque dont elle a été victime à la fin de la saison 5 d’Outlander.

Mais une autre histoire joue un rôle majeur dans l’intrigue de la saison 6 de la série, et il s’agit du fils adoptif de Jamie, Fergus (Cesar Domboy), qui est dévasté et au bord de l’alcoolisme parce qu’il se sent coupable de ne pas avoir sauvé Claire de l’attaque qu’elle a subie à la fin de la saison 5, ce qui a également fini par affecter sa femme, Marsali Fraser (Lauren Lyle). À cela s’ajoute la connaissance de ce qu’il adviendra d’Henri-Christian, son fils le plus récent, né avec un nanisme.

L’histoire de Fergus a récemment suscité la controverse

Les fans ont remarqué que les dialogues de Jamie, qui dans les livres étaient sublimes et révélateurs, ont été complètement modifiés par les producteurs d’Outlander dans l’intrigue de l’épisode 3, diffusé ce lundi sur Netflix.

Cela n’a pas plu aux téléspectateurs qui se sont plaints du manque de fidélité au contenu des livres de Diana Gabaldon.

Dans le livre de Diana Gabaldon, La Neige et la Cendre, l’effondrement émotionnel de Fergus est présenté de manière déchirante, parallèlement à la ruine de Jamie qui, craignant ce qui arrivera à Claire et l’avenir de son fils adoptif, confesse ses émotions les plus intimes à sa femme.

Si les producteurs d’Outlander ont respecté la description de l’état émotionnel de Fergus, il n’en a pas été de même pour Jamie Fraser, qui est passé du récit détaillé de ce qui est arrivé à son fils adoptif à la simple mention de l’incident à Claire, laissant les fans les plus fidèles d’Outlander avec un goût amer dans la bouche.