Outlander : Combien d’épisodes compte la saison 6 ?

Le prochain épisode d’Outlander est actuellement en phase finale de production, alors que les fans attendent avec impatience l’arrivée de la saison 6. Il a été dit précédemment que ce sera la saison la plus courte du drame, et beaucoup se demandent donc en combien d’épisodes l’histoire sera racontée.

Outlander, le drame historique à succès de la chaîne américaine Starz, n’a pas gratifié les écrans des fans d’épisodes récents depuis la sortie de la saison 5, début 2020, qui s’est soldée par un événement tragique pour le personnage de Caitriona Balfe, Claire Fraser. En France, c’est sur Netflix que l’on peut suivre la série Outlander.

La saison 6 d’Outlander sera diffusée début 2022

La saison 6 d’Outlander se concentrera principalement sur la guerre d’indépendance, avec Jamie Fraser (Sam Heugham) cherchant à servir de médiateur politique entre les Américains et les Britanniques. Le drame se concentrera également sur la division des Fraser, alors que la discorde règne dans la famille.

La sixième saison de la série montrera les suites de ce qui est arrivé à Claire à la fin de la saison 5. Rappelons que le personnage de Caitriona Balfe a été abordé par un groupe d’hommes dans les bois sombres de Caroline du Nord. Selon la star d’Outlander, elle sera complètement déstabilisée sur le plan émotionnel, nécessitant le soutien de son mari Jamie.

Il ne fait aucun doute qu’Outlander aura beaucoup d’histoires à raconter lors de la première saison 6 du drame historique sur Starz début 2022, notamment les problèmes générés par l’arrivée de la famille Christie de Mauve, Tom et Allan, les sinistres personnages qui apparaîtront pour intensifier la situation trouble des Fraser.

Combien d’épisodes dans la saison 6 d’Outlander ?

Les fans d’Outlander sont conscients que le tournage de la saison 6 était limité par des règles strictes de sécurité et de prévention en place pour contrer les effets de la pandémie sur le plateau. Cela a fait que le sixième volet de la série est le plus court de toute la carrière du drame créé en 2014.

La sixième saison d’Outlander sera la plus courte à ce jour et comportera un total de 8 épisodes. C’était la seule façon pour le nouvel opus de la série de se produire le plus tôt possible face à une pandémie paralysante. Cependant, la septième saison d’Outlander était également promise à être plus longue. Caitriona Balfe a déclaré dans une récente interview que la courte saison ne signifie pas qu’ils ont sacrifié le drame et qu’il y aura donc beaucoup d’action.