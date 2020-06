Outil de planification d’application AR-Studio par Jung

Salon des produits VDF: l’application AR-Studio de Jung utilise la réalité augmentée pour aider les utilisateurs à visualiser sa gamme de produits et d’accessoires dans un espace intérieur.Développée pour une utilisation sur les tablettes et les smartphones, l’application est conçue comme un outil de planification pour les architectes, les planificateurs Les utilisateurs peuvent superposer des modèles de plus de 2000 interrupteurs, lumières et prises de la marque sur un mur en plaçant un autocollant, nommé Jung Experience Marker, à l’emplacement souhaité du luminaire. La visualisation de ce marqueur via l’application produit alors une version virtuelle du luminaire à sa place, et permet aux utilisateurs de le voir avec différentes finitions de matériaux et sous différents angles en temps réel.L’application AR-Studio est disponible en allemand et en anglais et peut être téléchargée gratuitement via les magasins d’applications mobiles. « Le nouveau Jung L’application AR-Studio est un outil de planification créative permettant aux constructeurs, aux planificateurs, aux architectes et aux donneurs d’ordre de mieux visualiser leurs idées et de les réaliser et de les configurer dans des scénarios de réalité augmentée « , a déclaré le constructeur allemand tec fournisseur d’hnologie. « Les surfaces, les matériaux et les couleurs peuvent être vus comme de vraies photos à tout moment, partout et les produits et solutions Jung peuvent être représentés et positionnés virtuellement dans l’espace. » Produit: AR-Studio appMarque: Adresse JungContact: [email protected]À propos des produits VDF salon: le salon des produits VDF offre une rampe de lancement abordable pour les nouveaux produits lors du Virtual Design Festival. Pour plus de détails, envoyez un e-mail à [email protected]