Outer Banks Season 2 Plot, News, Date de sortie prévue, Spoilers et autres détails que vous devez connaître

La saison 2 d’Outer Banks a sa date de sortie et nous avons ses autres détails tels que le complot et le casting ainsi que d’autres détails que vous devez connaître. Outer Banks parle d’un groupe d’amis appelé les Pogues, dirigé par John B.

Pourquoi son nom n’est pas seulement « John » reste un mystère pour moi, mais C’EST JOHN B, OKAY? Quoi qu’il en soit, il s’avère que le père de John B a mystérieusement disparu alors qu’il cherchait 400 millions de dollars d’or perdus en mer lors d’un naufrage.

Vous avez probablement deviné ce qui se passera ensuite: les Pogues finissent par trouver le trésor tandis que les corps s’entassent autour d’eux, et à peu près tout le monde n’est pas celui qu’il regarde. L’émission se termine lorsque John B est faussement accusé de meurtre, sautant sur un bateau avec sa propre petite amie, également poursuivi à l’oeil d’une tempête par les autorités. Peut-être pas du tout dramatique!

Alors, y aura-t-il une saison 2 d’Outer Banks?

Netflix n’a pas autant affirmé… mais presque certainement oui. Pour commencer, Outer Banks le tue. Depuis sa publication, il s’agit de l’émission numéro un sur Netflix et ne montre aucun signe de ralentissement. Et même si cela ne s’est pas terminé sur une falaise, le spectacle a laissé la porte ouverte à une autre expérience aux Bahamas alors que John B cherche son or volé.

Quand la saison 2 d’Outer Banks sortira-t-elle?

Voici la chose cependant: la planète est actuellement verrouillée en raison du coronavirus, qui comprend des programmes de tournage plutôt fous. En supposant que Netflix accorde enfin une deuxième saison à Outer Banks, l’équipe ne sera probablement pas en mesure de commencer le tournage avant la fin de 2020 / début 2021, ce qui implique que la nouvelle saison ne sera pas diffusée jusqu’à la fin de 2021 – ou peut-être au début de 2022.

LES BONNES NOUVELLES – LA SAISON 2 EST EN COURS D’ÉCRIT

Le showrunner Jonas Pate a informé USA Today qu’il écrivait la saison 2 en quarantaine et qu’il imaginait la série comme un «roman quatre saisons». Il a également déclaré que les Outer Banks auront probablement lieu aux Bahamas: «Il y a quelques épisodes qui se produisent, au moins en partie, aux Bahamas – cela se déroule en un plus grand puzzle. Nos méchants qui sont vieux sont gardés par nous et nous en ajoutons quelques nouveaux. Mais cela revient toujours dans les Outer Banks. »

Comme, prêt à photographier des Bahamas. Rudy Pankow (qui joue JJ) a déclaré à Star News Online: «Je pourrais paniquer si nous procédons aux Bahamas. Je croyais vivre le rêve, mais aller aux Bahamas serait le sommet absolu »

Pendant ce temps, Madelyn Cline (qui joue la petite amie de John B, Sarah) a parlé du développement du personnage l’année prochaine, en disant: «La première saison n’a eu lieu que sur quelques jours, donc ils sont dans cette romance tourbillonnante apportée avec une expérience folle avec une expérience traumatisante expérience. Qu’est-ce que cela signifiera lorsque le conflit de ce qu’ils fuient les rattrape »

Où la saison 2 d’Outer Banks sera-t-elle filmée?

Si la saison 2 a lieu aux Bahamas, il va de soi qu’ils tireront sur place. Mais fait intéressant: la saison 1 n’a pas eu lieu dans les Outer Banks réelles depuis que Netflix s’est (à juste titre) opposé au House Bill 2 de l’État – une partie de la loi anti-LGBTQ + (également connue sous le nom de «bill de salle de bain») qui a attiré l’ire en 2016 Le spectacle a été tourné à Charleston, en Caroline du Sud, et il y a de fortes chances que la saison 2 se passe bien.

