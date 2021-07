Outer Banks saison 3 : Que sait-on de la suite de la série Netflix ?

Créée par Shannon Burke, Jonas et Josh Pate, la série Netflix Outer Banks raconte l’histoire d’un groupe d’amis vivant à Outer Banks en Caroline du Nord. Leur leader, John B, découvre qu’avant sa disparition, son père avait trouvé l’emplacement de l’épave du légendaire navire Royal Merchant. Avec ses amis, il part à la recherche du Royal Merchant et de l’or qu’il aurait transporté au moment de son naufrage.

Depuis sa sortie le 15 avril 2020, la série a suscité une grande popularité pour son exploration magistrale de thèmes comme l’amitié, l’amour, les aventures, les disparités économiques, la cupidité et l’obsession. La saison 2 vient de commencer à être diffusée en streaming ce 30 juillet 2021. Si vous l’avez déjà regardée et que vous êtes curieux de savoir s’il y aura une troisième saison, Betanews vous dit tout ce qu’il y a à savoir à ce sujet.

Date de diffusion de la saison 3 d’Outer Banks

La saison 2 de Outer Banks est diffusée depuis ce vendredi 30 juillet 2021 sur Netflix et comprend 10 épisodes d’une durée de 46 à 56 minutes chacun.

Ni les dirigeants de Netflix ni les showrunners n’ont publié de déclaration confirmant ou infirmant le développement d’une troisième saison. Cependant, la première saison de la série a connu des résultats spectaculaires après sa sortie. Elle a été l’une des séries les plus populaires sur Netflix en 2020, se classant juste derrière Tiger King et Ozark. Compte tenu des réactions positives que la deuxième saison a déjà suscitées, il est probable qu’elle répète le succès de la première, voire qu’elle le dépasse.

Environ trois mois après le début du streaming, en juillet 2020, la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Le tournage de la deuxième saison a eu lieu entre août 2020 et avril 2021. Comme mentionné ci-dessus, la saison 2 est sortie trois mois plus tard. En prenant tout cela en considération, on peut affirmer que la saison 3 d’Outer Banks pourrait sortir au quatrième trimestre 2022.

Casting de la saison 3 d’Outer Banks

Dans la saison 2 d’Outer Banks, Chase Stokes joue le rôle de John B, Madelyn Cline celui de Sarah Cameron, Jonathan Daviss celui de Pope, Madison Bailey celui de Kiara, Rudy Pankow celui de JJ, Charles Esten celui de Ward Cameron, Drew Starkey celui de Rafe Cameron, Carlacia Grant celui de Cleo, Elizabeth Mitchell celui de Limbrey, Caroline Arapoglou celui de Rose Cameron, Julia Antonelli celui de Wheezie Cameron, Cullen Moss celui du Shérif Shoupe, E. Roger Mitchell joue le rôle de Heyward, Austin North celui de Topper, Charles Halford est Big John, Nicholas Cirillo est Barry, Terence Rosemore est Capitaine Terrance, et Gary Weeks est Luke. Jesse C. Boyd n’apparaîtra probablement pas dans la saison 3, sauf peut-être dans des scènes de flash-back, car son personnage, Renfield, a été tué. Le reste du casting reprendra probablement leur rôle.

Intrigue de la saison 3 d’Outer Banks

A la fin de la saison 2, John et ses amis ont perdu l’or et la Croix de Saint Domingue aux mains de Rafe et Ward. Après avoir échappé à leurs ennemis, les amis se retrouvent sur une île des Caraïbes apparemment déserte. Malgré les circonstances, le groupe de jeunes aventuriers continue à garder espoir. Pendant ce temps, les parents de Kiara et Pope croient que leurs enfants ont disparu, et la police se met à leur recherche. Rafe promet à un Ward physiquement et émotionnellement brisé qu’il retrouvera Sarah. La saison 2 se termine par une énorme révélation : Big John est toujours en vie. Il accepte de donner à Limbrey l’emplacement du vêtement du Sauveur en échange de son aide à son fils.

Dans la saison 3, l’île où John et ses amis sont abandonnés pourrait s’avérer être la même que celle vers laquelle se dirige la famille Cameron. Lorsque Rafe retournera sur les Outer Banks, il pourrait s’en prendre à Barry pour l’avoir trahi. Pendant ce temps, Big John et Limbrey pourraient travailler ensemble pour faire tomber Ward et Rafe. Topper pourrait enfin se permettre d’aller de l’avant. Le groupe d’amis pourrait découvrir un nouveau mystère lié au Royal Merchant.