Outer Banks saison 3 : Que savons-nous de la suite de la série OBX ?

Voici tout ce que nous savons sur la saison 3 d’Outer Banks à ce jour, y compris sa date de sortie potentielle et les détails de l’histoire. Créée par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke, Outer Banks suit les habitants des îles de la Caroline du Nord. Ils sont divisés entre la communauté aisée de Figure 8, connue sous le nom de Kooks, et les démunis, appelés Pogues. Ces derniers sont incarnés par John B. Routledge (Chase Stokes), Sarah Cameron (Madelyn Cline), JJ Maybank (Rudy Pankow), Kiara Carrera (Madison Bailey) et Pope Heyward (Jonathan Daviss). Ensemble, ils chassent des trésors qui pourraient changer toutes leurs vies.

Attention spoilers sur la saison 2 d’Outer Banks

La saison 2 d’Outer Banks reprend immédiatement là où les choses se sont arrêtées lors de la fin de la saison 1 d’Outer Banks. Sarah et John B traquent l’or qui leur a été volé par Ward (Charles Esten) et Rafe (Drew Starkey) jusqu’à Nassau, aux Bahamas. Pendant ce temps, les autres Pogues pleurent la mort apparente de leurs amis et luttent pour aller de l’avant. JJ, Kiara et Pope sont cependant bientôt distraits par un tout nouveau mystère et une nouvelle chasse au trésor. Convoqués par la malade Carla Limbrey (Elizabeth Mitchell), ils se retrouvent dans une quête dangereuse de la mythique Croix de Saint-Domingue, un artefact lié à l’héritage de Pope et valant des centaines de millions de dollars.

Ces quêtes disparates conduisent inévitablement John B, Sarah, JJ, Kiara et Pope à se retrouver. De même, leurs voyages individuels et collectifs culminent dans une épreuve de force tendue entre les Pogues et une série d’ennemis nouveaux et familiers. Après avoir lutté à la fois pour leur vie et pour le trésor, le groupe s’est retrouvé en territoire inconnu et la série Netflix a laissé plusieurs fils de l’histoire en suspens. Voici tout ce que nous attendons de la saison 3 d’Outer Banks.

Quand sortira la saison 3 d’Outer Banks ?

La deuxième saison d’Outer Banks n’a été diffusée que récemment sur Netflix. Il faudra donc attendre encore un peu avant que le service de streaming n’annonce un renouvellement. Cela étant dit, il est extrêmement improbable que Netflix laisse passer la saison 3 d’Outer Banks. Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une grande publicité, la série d’aventures ensoleillées a connu un véritable succès. Dans les jours qui ont précédé la saison 2 d’Outer Banks, la série a une fois de plus atteint le Top 10 mondial, les fans se contentant de revisiter la sortie inaugurale avant les nouveaux épisodes. Les derniers épisodes ne feront que la pousser plus haut.

Il est également très révélateur que la saison 2 d’Outer Banks ait survécu aux annulations rétroactives de Netflix dans le sillage de Covid-19. Ayant déjà démontré sa capacité à s’adapter à de nouveaux protocoles de tournage tout en bouclant les épisodes dans les temps, la série se trouve dans une position encore meilleure pour une éventuelle saison 3. Compte tenu de tout cela, les chances de voir la saison 3 d’Outer Banks sont aussi bonnes que la série elle-même. Après une sortie au printemps de la saison 1 d’Outer Banks en avril 2020, la saison 2 d’Outer Banks a été diffusée en été et en juillet 2021. Si l’on tient compte des fenêtres de tournage précédentes et du fait que l’aventure des Goonies est un parfait divertissement estival, la troisième saison sera probablement diffusée aux alentours du mois d’août 2022, si les emplois du temps de plus en plus chargés des acteurs populaires le permettent.

Détails de l’histoire de Outer Banks Saison 3

Bien que les choses aient semblé aller de travers pendant un certain temps, chacun des Pogues s’en sort vivant dans Outer Banks saison 2. En fait, ils élargissent même leurs rangs, avec Cleo (Carlacia Grant) qui embrasse la vie de Pogue. Par conséquent, la saison 3 d’Outer Banks verra chacune de leurs aventures se poursuivre. Sur le front de l’aventure, les showrunners ont déclaré à EW que la mythologie du trésor allait s’étendre, ce qui sera probablement centré sur la poursuite de la chasse à la Croix de Saint-Domingue et au mystérieux linceul censé guérir, ainsi que sur la traduction en justice de Ward et Rafe. Armés de la connaissance qu’ils ont cachée près de la Guadeloupe, les Pogues vont probablement forger une alliance improbable avec Carla Limbrey – qui peut financer la poursuite, a besoin du linceul, et porte sa propre rancune contre Ward et Rafe. Avec la révélation de l’existence de son père, John B est également prêt pour des retrouvailles intenses et émotionnelles.

En termes de retrouvailles et d’émotions, Kiara devra également faire face à sa famille lorsque les Pogues seront inévitablement sauvés d’une île inconnue. Bien que ses parents la recherchent intensément, le fait que Kiara leur désobéisse une fois de plus pourrait avoir pour conséquence qu’ils l’envoient effectivement en pension comme ils l’ont menacé. Après avoir failli le perdre, et les showrunners ayant également promis plus de romance dans la saison 3, il y aura des développements entre JJ et Kiara que les fans espèrent depuis longtemps. JJ devra également s’adapter à la vie sans son père abusif et à un nouveau foyer potentiel si le DCS vient frapper à la porte. En ce qui concerne la romance, des étincelles similaires se sont produites entre Cleo et Pope, qui aidera probablement Cleo à s’adapter à sa nouvelle vie. Ainsi, la saison 3 d’Outer Banks offrira plus de tout ce que les fans ont appris à aimer – ainsi qu’une gamme probable de nouveaux ennemis à combattre et de nouveaux dangers à fuir.

Pour rappel les saisons 1 et 2 de Outer Banks sont disponibles en streaming sur Netflix.