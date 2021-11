Rumeurs d’annulation de la saison 3 de Outer Banks : Que sait-on vraiment ? OBX est-elle annulée ou la suite aura bien lieu ?

Netflix n’a pas annoncé l’annulation d’Outer Banks, il n’y a donc pas vraiment de raison de croire que la série est annulée, pourtant des rumeurs courent à ce sujet. Alors qu’en-est-il vraiment ? Betanews vous dit tout ce qu’on sait sur la suite de OBX.

Une rumeur semble indiquer que la saison 3 d’Outer Banks n’aura pas lieu et que la série Netflix a été annulée. Pendant un certain temps, nous n’avons pas pu retrouver la source de ces rumeurs, mais il semble que la source soit une page Facebook qui n’est pas affiliée à Netflix, à Outer Banks ou à toute autre personne associée à la série.

Outer Banks : les fans attendent une troisième saison

En novembre 2021, Outer Banks n’a pas été annulé. Il est préférable d’attendre que Netflix annonce ou confirme toute nouvelle d’annulation, car il y a toujours beaucoup de rumeurs concernant les séries télévisées. Mais d’où viennent ces rumeurs ?

Si Outer Bank est annulé, il y a fort à parier que ce sera un grand choc pour les fans qui réclameront sa renaissance très bientôt. Après tout, il s’agit d’une série originale Netflix très populaire, avec de grandes stars de la télévision et du cinéma. La mauvaise nouvelle est qu’il n’est toujours pas possible de confirmer qu’Outer Banks a été officiellement renouvelé pour une saison 3, mais ce n’est pas vraiment ce qui importe à ce stade.

La saison 2 d’Outer Banks est sortie il y a seulement quelques mois et Netflix attend presque toujours au moins un mois ou deux avant d’annoncer le renouvellement, mais parfois cela peut prendre plus de temps. The Squid Game, la meilleure série de tous les temps sur Netflix, n’a pas encore eu droit à une extension de la saison 2 sur Netflix, bien que le créateur de la série originale Netflix, Hwang Donghyuk, ait confirmé que c’était en cours.

Et, si les fans doivent croire les rumeurs, ils doivent savoir que certains rapports indiquent que la saison 3 d’Outer Banks est déjà en préparation. En fait, selon d’autres rumeurs, la saison 3 d’Outer Banks commencera à être produite en janvier 2022. Là encore, Netflix n’a pas encore confirmé ces rumeurs, mais on parlera certainement beaucoup de la prochaine saison plutôt que de son annulation, ce qui semble être une bonne chose.

Les rumeurs d’annulation de la série Outer Banks

Les informations selon lesquelles la saison 3 d’Outer Banks sera lancée à la mi-2022 si tout va bien sont arrivées dès la fin de la deuxième saison, et le même rapport mentionnait qu’il y avait deux saisons en préparation. En bref, il n’y a aucune confirmation que la saison 3 d’Outer Banks aura lieu, mais de nombreuses rumeurs et certains rapports indiquent qu’une nouvelle saison est déjà en préparation et sera lancée en 2022.

Outer Banks est l’une des meilleures séries de Netflix et nous ne pensons pas que les fans doivent trop s’inquiéter pour la saison 3 pour le moment, bien que Netflix ait toujours tendance à surprendre pour le meilleur comme pour le pire en ce qui concerne les annulations et les renouvellements.