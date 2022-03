Outer Banks saison 3 : des nouvelles du casting et du tournage de la suite de la série Netflix

Netflix annonce le début de la production de la saison 3 d’Outer Banks avec deux nouvelles photos des acteurs. Outer Banks est une série policière pour adolescents créée par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke. La série suit un groupe d’adolescents des Outer Banks, en Caroline du Nord, alors qu’ils naviguent entre la classe riche et la classe ouvrière, appelées respectivement Kooks et Pogues, et chassent des trésors qui peuvent changer leur vie.

La saison 1 d’Outer Banks a été diffusée sur Netflix en 2020, suivie de la saison 2 l’année suivante. En décembre 2021, Netflix a annoncé qu’Outer Banks serait renouvelée pour une saison 3.

Outer Banks présente un jeune casting dans le rôle des Pogues, avec Chase Stokes dans le rôle de John B, Madelyn Cline dans le rôle de Sarah Cameron, Madison Bailey dans le rôle de Kie, Jonathan Daviss dans le rôle de Pope Heyward et Rudy Pankow dans le rôle de JJ. Le groupe affronte souvent les Kooks au cours de leurs aventures de style Goonie, notamment Topper, joué par Austin North, Rafe Cameron, joué par Drew Starkey, et Ward Cameron, joué par Charles Esten. En plus de la popularité de la série sur Netflix, la saison 1 d’Outer Banks a été nominée pour plusieurs prix, notamment un People’s Choice Award pour la performance de Chase Stokes.

Cette semaine, Netflix a annoncé via Twitter que la production de la saison 3 d’Outer Banks a officiellement commencé. Le message sur les médias sociaux annonçant la nouvelle comprenait deux photos du casting d’Outer Banks entouré d’un paradis tropical avec une légende aussi facile à vivre que les photos. On peut y lire : « Il est temps de se mettre dans un état d’esprit de pogue… ». Découvrez l’annonce de Netflix ci-dessous :

Time to get in a pogue state of mind… Outer Banks Season 3 is officially in production. pic.twitter.com/HuQ1JDiUHP — Netflix (@netflix) February 28, 2022

Les saisons 1 et 2 d’Outer Banks ont capitalisé sur l’aventure ensoleillée de la série en sortant chaque saison au moment idéal pour correspondre au changement de temps. La saison 1 est sortie à la mi-avril, et la saison 2 à la fin du mois de juillet. Cela a peut-être contribué en partie à l’immense popularité d’Outer Banks, puisque chaque saison a atteint le top 10 de Netflix. D’après les nouvelles photos des acteurs, la saison 3 d’Outer Banks semble destinée à apporter encore plus de plaisir estival.

Les fans d’Outer Banks semblent être ravis d’entendre la nouvelle du début de la production de la saison 3, et beaucoup d’entre eux ont partagé des clips de leurs personnages et moments préférés des saisons 1 et 2 d’Outer Banks. Ces fans sont peut-être soulagés qu’Outer Banks ait échappé à l’habitude de Netflix d’annuler même des séries populaires après seulement une ou deux saisons et qu’ils ne soient pas laissés en plan après que la saison 2 ait mis en place la saison 3 d’Outer Banks. Bien que Netflix n’ait pas encore annoncé la date de sortie, avec la production qui commence maintenant, il semble qu’Outer Banks saison 3 pourrait voir une autre sortie d’été.