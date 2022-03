Outer Banks saison 3 : nouveaux détails sur l’histoire de JJ

Rudy Pankow, qui incarne JJ dans Outer Banks, a décrit la troisième saison à venir de la série d’action et d’aventure de Netflix comme étant très intense et révélatrice.

Rudy Pankow, la star de la série d’aventure Outer Banks de Netflix, tease l’histoire de la saison 3 de son personnage.

La série suit une bande d’adolescents appelés les Pogues vivant dans les Outer Banks de Caroline du Nord, qui enquêtent sur la disparition du père de leur meneur et découvrent un trésor légendaire en cours de route. Mettant également en vedette Chase Stokes, Madelyn Cline et Madison Bailey, Outer Banks a été diffusée pour la première fois en avril 2020 et a été renouvelée pour une deuxième saison en juillet suivant. Une troisième saison a ensuite été commandée à la fin de 2021, dont le tournage est en cours.

C’est une bonne année pour Rudy Pankow, avec des rôles non seulement dans Outer Banks mais aussi dans le nouveau film Uncharted. Aux côtés du Nathan Drake de Tom Holland, qui incarne son frère aîné Sam Drake, il a joué un rôle plus modeste mais non moins important. Dans Outer Banks, Pankow incarne JJ Maybank, le meilleur ami du protagoniste John B, téméraire mais loyal, dont le comportement effronté n’a d’égal que sa dévotion pour les Pogues.

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Rudy Pankow s’ouvre sur ce que les fans peuvent attendre de la saison 3. Il décrit le nouveau matériel comme étant « de haute intensité » et ajoute qu’il sera « très révélateur ». Lorsqu’on lui demande de décrire l’arc de la saison 3 de JJ, Pankow répond :

« Une nouvelle profondeur est une bonne [description] aussi, mais le voyage de JJ cette saison pourrait être frustrant. Je pense que ce sera une période frustrante pour JJ cette saison. »

Rudy Pankow affirme également que les scènes de JJ avec son père sont parmi les plus difficiles à tourner et nécessitent plus de préparation pour se mettre dans l’état d’esprit nécessaire. La relation de JJ avec son père est facilement l’un des aspects les plus frustrants de sa vie, il est donc possible que la saison 3 explore cette dynamique. D’après la façon dont Pankow décrit la saison à venir, qu’ils sont en train de tourner à la Barbade, le père abusif de JJ pourrait une fois de plus rendre la vie de ce jeune homme perturbé difficile.

L’action à haute intensité est exactement ce que le médecin a prescrit pour Outer Banks, car la combinaison de l’action et de l’aventure de la chasse au trésor avec les éléments plus soapy du drame adolescent a fait de la série un énorme succès. Les saisons 1 et 2 sont parvenues à se hisser au sommet des classements des téléspectateurs de Netflix et l’accueil critique, bien que généralement assez mitigé, a souligné que le mélange des genres était positif. Par conséquent, si les prédictions de Pankow s’avèrent exactes, la saison 3 devrait poursuivre la tendance à la hausse de la série.