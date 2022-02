Outer Banks saison 3 : casting, renouvellement, tournage et plus

Qui est prêt pour la saison 3 d’Outer Banks ? D’après les différentes rumeurs et le calendrier de production, il se pourrait que nous n’attendions plus très longtemps !

La saison 2 d’Outer Banks a été diffusée pour la première fois sur Netflix le 30 juillet 2021. C’est tellement fou que ça fasse déjà si longtemps. On a l’impression que nous étions juste en train de regarder les Pogues essayer de garder une longueur d’avance sur Ward Cameron, Limbrey, et de trouver plus de trésors dans la nouvelle saison.

Bien sûr, les fans deviennent plutôt impatients et attendent avec impatience toute nouvelle concernant la saison 3 d’Outer Banks et l’avenir de la série originale de Netflix.

Combien de saisons de Outer Banks sont diffusées sur Netflix ?

Deux saisons de Outer Banks sont disponibles en streaming sur Netflix en ce moment. La série peut être regardée en boucle si vous avez besoin de quelque chose à regarder.

Y aura-t-il une saison 3 de Outer Banks ?

Oui ! Netflix a finalement révélé la nouvelle du renouvellement de la saison 3 d’Outer Banks.

Le 7 décembre 2021, le compte Twitter officiel d’Outer Banks a partagé une vidéo de la distribution annonçant la grande nouvelle tant attendue : la saison 3 est officiellement lancée !

BREAKING NEWS FROM THE POGUES 🚨 pic.twitter.com/efe5GwUXyU — obxnetflix (@obxnetflix) December 7, 2021

Selon un rapport antérieur de Small Screen, la saison 3 d’Outer Banks avait déjà été renouvelée chez Netflix. Le rapport cite une source proche de la production qui a partagé que l’équipe créative travaille déjà sur la saison 3 ET la saison 4 !

En supposant que ce rapport soit exact, il semble qu’il y avait une piste, étant donné le renouvellement officiel de la saison 3 par Netflix. Nous espérions un renouvellement pour plusieurs saisons, comme Netflix l’a fait avec Bridgerton (pour trois saisons !) et Virgin River (pour deux saisons !).

Netflix a également renouvelé The Witcher et Cobra Kai avant la sortie des nouvelles saisons. Il se pourrait donc que les choses changent un peu dans la façon dont Netflix ordonne les renouvellements. Normalement, Netflix attend presque un mois après la première d’une nouvelle saison avant d’annoncer la nouvelle saison. Avant l’annonce du renouvellement, nous étions presque six mois après la première de la saison 2 d’Outer Banks.

Netflix a renouvelé Outer Banks pour une saison 3 juste à temps pour les vacances. Nous ne nous attendions pas à devoir attendre longtemps avant de savoir que la saison 3 d’Outer Banks serait diffusée, mais il s’avère que l’attente en valait la peine. C’est l’une des meilleures séries Netflix de 2021. Les fans veulent voir la nouvelle saison. Il y a tellement plus d’histoires à raconter.

Quand la saison 3 d’Outer Banks est-elle en tournage ?

Depuis février 2022, la saison 3 d’Outer Banks est officiellement en tournage ! Comme nous l’avons précédemment rapporté, l’une des réalisatrices de la série, Valerie Weiss, s’est rendue sur Instagram pour partager quelques clichés avec les acteurs et faire savoir à ses followers que le tournage était sur le point de commencer. Découvrez le post ci-dessous et réjouissez-vous !

Selon What’s on Netflix, le tournage de la saison 3 d’Outer Banks est prévu de février 2022 à août 2022, ce qui signifie qu’il faudra se serrer la ceinture pour une date de sortie en 2022.

La saison 3 d’Outer Banks a-t-elle une date de sortie ?

Pas encore, mais nous espérons que cela ne saurait tarder. Outer Banks n’a eu besoin que d’environ quatre mois de post-production pour la saison 2, il y a donc de fortes chances que nous puissions voir la saison 3 d’Outer Banks sur Netflix fin 2022.

Outer Banks sera-t-elle en production de février à août ? Ou y aura-t-il des pauses importantes ? Tout est en suspens avec la pandémie en ce moment, donc il pourrait y avoir des pauses importantes dans le calendrier de production. Nous vous tiendrons au courant !

Le casting de la saison 3 d’Outer Banks

D’après ce qui s’est passé dans la saison 2, nous savons qui reviendra dans la nouvelle saison. Nous avons partagé ci-dessous le casting attendu de la saison 3 d’Outer Banks :

Chase Stokes

Madelyn Cline

Jonathan Daviss

Madison Bailey

Rudy Pankow

Carlacia Grant

Charles Esten

Drew Starkey

Austin North

Julia Antonelli

Caroline Arapoglou

Deion Smith

Elizabeth Mitchell

Nicholas Cirillo

E. Roger Mitchell

Terrance Rosemore

Samantha Soule

Charles Halford

Cullen Moss

Marland Burke

Carlacia Grant, qui jouait le rôle de Cleo dans la saison 2, a été nommée régulière pour la nouvelle saison. Cleo fait officiellement partie des Pogues dans la saison 3 !

De plus, Madelyn Cline a mis fin à toutes les rumeurs concernant sa participation, confirmant en janvier 2022 qu’elle sera bien présente dans la saison 3 d’Outer Banks. Au cas où vous l’auriez manqué, les gossipers croyaient qu’elle pourrait ne plus participer à la série en raison de sa rupture dans la vie réelle avec Chase Stokes. L’actrice a remis les pendules à l’heure sur Instagram, en écrivant :

« Je reviendrai pour autant de saisons qu’ils voudront de moi. J’adore mon travail et il n’y a pas un jour qui passe sans que je sois reconnaissante pour cela, et pour tous ceux qui l’ont regardé. »

Synopsis de l’intrigue de la saison 3 d’Outer Banks

La saison 3 d’Outer Banks a beaucoup de dynamiques intéressantes en jeu. Évidemment, les Pogues doivent retourner sur les Outer Banks où il y aura beaucoup de questions sur ce qui s’est passé.

Nous savons aussi que c’est très personnel maintenant pour John B, Sarah, et maintenant Pope. Kie, JJ et Cleo ont moins d’intérêt à se venger des Cameron. Il y a aussi le linceul qui doit être trouvé.

A la fin de la saison 2 d’Outer Banks, on voit Limbrey et Big John (le père de John B) faire un pacte. Si Limbrey aide John B et ses amis, Big John trouvera le Linceul pour Limbrey. Les Pogues vont-ils se rapprocher de Limbrey ? Cela pourrait être une source de division avec l’horrible histoire de Limbrey et la façon dont elle a traité Pope et les Pogues.

Nous savons aussi qu’ils vont s’en prendre à Ward à un moment donné pour l’or et la croix.

Il y a aussi plusieurs relations amoureuses en mouvement en ce moment. John B et Sarah semblent solides, mais nous pouvons tous voir l’alchimie entre JJ et Kie. Il y a aussi de l’alchimie entre Cleo et Pope.

Il y a beaucoup de choses sympathique dans la direction prise par la saison 3 d’Outer Banks. Nous savons que nous sommes prêts pour une nouvelle chasse au trésor !