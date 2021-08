Outer Banks : les acteurs révèlent comment a été tournée la scène de l’alligator dans la saison 2

in

Les acteurs de la série Outer Banks de Netflix révèlent les secrets des coulisses du tournage de la scène de combat entre John B. et un alligator agressif. La série à succès se déroule sur une île côtière pittoresque de Caroline du Nord, Outer Banks, où la division des classes sociales est très marquée. Outer Banks suit les Pogues, un groupe d’adolescents de la classe inférieure, dans leur confrontation avec les Kooks, la classe supérieure de la région, alors qu’ils sont à la recherche d’un ancien trésor.

Les principaux acteurs de la série sont Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Rudy Pankow (JJ) et Jonathan Daviss (Pope). Les cinq stars étaient de retour pour la saison 2, qui est sortie le 30 juillet sur la plateforme de streaming. Le penchant de la série pour les scènes d’action à faire couler le sang est également de retour dans cette deuxième saiosn. Qu’il s’agisse de poursuites en voiture ou de chutes tendues avec de vicieux alligators des marais, chaque épisode est passionnant.

Lors d’un entretien avec MTV News, les principaux acteurs ont révélé comment a été filmée la chute de John B. contre un alligator. Pankow a évoqué la scène comme l’un des moments les plus fous de la saison 2, citant le fait que son personnage JJ a exhorté John B à ne pas se mesurer à un alligator. Le reste du casting s’est ensuite joint à lui, et Cline a expliqué les aspects plus techniques du tournage de la scène :

“Ils avaient mis l’alligator sur la rôtissoire, donc Chase remontait, genre, cinquante pour cent du temps.”

'Outer Banks' Cast on Top 5 Wildest Pogue Moments from Season 2 | MTV News

Lire cette vidéo sur YouTube

Comme les téléspectateurs s’en souviendront, John B. a fait des bonds dans son combat de catch aquatique avec la bête. Le fait de se rappeler que le faux alligator était sur une sorte de rôtissoire a fait rire les acteurs pendant leur interview virtuelle. Il tourne Stokes tournait autour avec lui. Cependant, les souvenirs ne sont pas tous gais. Cline a déclaré qu’à un moment donné, pendant le tournage de la bagarre, elle a cru que Stokes était réellement blessé. Dans la scène, Sarah sauve John en poignardant l’alligator avec un couteau. Pendant le tournage, les choses ne se sont pas passées totalement comme prévu.

Outer Banks s2 • Alligator Attacks John B.

Lire cette vidéo sur YouTube

Pendant le long tournage dans l’eau, Cline a déclaré qu’elle pensait avoir accidentellement poignardé Stokes à un moment donné. Même si elle avait un faux couteau en caoutchouc, l’actrice pensait avoir blessé son amoureux à l’écran et hors écran. Elle a arrêté la production pour aller voir Stokes, qui était immergé sous l’eau. Heureusement, il allait très bien et ne s’est même pas rendu compte que les caméras avaient cessé de tourner.

John B s’en est sorti en boitant avec une simple blessure à la jambe, qui n’a jamais fait l’objet de soins médicaux appropriés. Bien sûr, les Pogues avaient beaucoup de choses en tête entre l’or royal des marchands et la croix de Saint-Domingue. La saison 2 file à toute allure comme une vedette qui ne jette que rarement l’ancre pour respirer. L’action ininterrompue est la raison principale pour laquelle la deuxième saison est si facile à regarder, mais ce sont les moments où le public peut se délecter de la chimie électrique des Pogues qui font vraiment d’Outer Banks une histoire qui vaut la peine d’être regardée.