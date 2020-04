Outer Banks Saison 2: date de sortie prévue, détails de l’histoire et du complot et informations sur le casting

– Publicité –



Outer Banks a été un succès Netflix pour la saison 2, avec des gens coincés dans leurs maisons à travers le monde appréciant l’évasion de regarder les adolescents à la recherche d’un trésor dans un choix d’emplacements extérieurs pittoresques. Cependant, Netflix n’a pas renouvelé l’émission pour la saison 2, car le streamer examinera la valeur d’un mois de visualisation des données avant de prendre une décision sur l’avenir de toute émission.

Cela n’implique pas, cependant, que les stars et les showrunners de toutes les Outer Banks n’ont pas commencé à planifier la saison deux, ou ont commencé à penser à ce qu’ils veulent que leurs personnages affrontent dans les futurs épisodes. Dans des interviews données depuis le lancement de la série sur Netflix, l’équipe des Outer Banks a montré ce qui suit:

La saison 2 d’Outer Banks est en cours d’écriture

S’adressant à USA Today, le showrunner Jonas Pate a révélé qu’il était en train de composer la saison 2, et que lui et ses collaborateurs Josh Pate et Shannon Burke imaginaient la série comme ce que le site Web appelait un « roman quatre saisons ».

Parlant d’écriture pendant l’épidémie de coronavirus, Pate a plaisanté: « Il finit par être mis en quarantaine et la composition est pratiquement la même. »

La saison 2 commencera aux Bahamas…

Après la finale de la saison 1 d’Outer Banks, John B. (joué avec Chase Stokes) et Sarah Cameron (Madelyn Cline) à bord d’un navire en route pour Nassau, Pate a révélé que la saison 2, lorsqu’elle serait verte, commencerait sur l’île des Caraïbes. .

Pate a dit à The Wrap, « Il ressemble définitivement aux Bahamas au début de la saison 2, c’est là que nous allons aller. »

Parlant de la fin de la saison 1, il a ajouté: « Ouais, je dirais que ce n’est probablement pas une promesse fictive. Ce n’est pas une erreur ou quelque chose. Mais nous verrons simplement où il appartient. » Il a inclus dans USA Today: «Il y aurait quelques épisodes qui se produiraient, au moins partiellement, aux Bahamas, cela évolue en un puzzle plus grand. Nos méchants sont gardés par nous et quelques nouveaux sont ajoutés par nous. Mais cela revient toujours aux Outer Banks. »

Au cœur de ces épisodes », Pate a ajouté que ce serait la façon dont John B. et Sarah survivent dans cette nouvelle nation. Il expliqua: «Pour John B et Sarah, cela peut être vraiment un combat ou une fuite. Nous n’avons rien d’autre qu’un morceau de pierre sur nous. Comment pouvons-nous gérer notre propre vie? »

. . Mais n’oublions pas les chiffres

Alors que la série accompagnera Sarah et John B. aux Bahamas, cela ne signifie pas que le spectacle ne reviendra pas à OBX. Pate a déclaré à The Wrap: « Nous allons suivre chacune de ces histoires pour Kaira [Madison Bailey], JJ [Rudy Pankow] et le pape [Jonathan Daviss] et continuer à les développer avec certitude. Et l’élément de puzzle est quelque chose que nous souhaitons développer et nous avons plusieurs idées sur la façon dont cela pourrait se produire. »

La prédiction du casting pour la saison 2 d’Outer Banks



Discutant de ce qu’il attend The Pogues laissé en Caroline du Nord expertise dans Outer Banks Saison 2, Pankow a déclaré à HollywoodLife, « Les Pogues sont si serrés en saison, et j’aimerais les voir écrasés par ce qui s’est passé avec John B. et vraiment du mal à retrouver le lien des Pogues et cette proximité »

Stokes, quant à lui, a déclaré à Entertainment Tonight la situation difficile de John B. après la finale « Quand nous nous exposons à ce capitaine [on the Nassau ship ], tout d’un coup il y a une générosité dans mon esprit.

« Quiconque veut de l’argent va considérer cela comme » Uh huh, ces deux enfants sont plutôt gentils, mais un peu d’argent supplémentaire sonne un peu mieux que d’avoir deux enfants sur mon bateau. «

« Le fait des paris [are] rester en vie et rester innocent jusqu’à ce que John B. trouve un moyen de se prouver innocent dans tout cela… il doit rester anonyme jusqu’à ce qu’il reçoive une sorte de résolution. »

Date de sortie d’Outer Banks Saison 2

Aucun renouvellement n’ayant encore été confirmé, nous n’avons aucune idée d’un programme de fabrication – et compte tenu de la pandémie de coronavirus en cours, il semble probable que nous devrons attendre un certain temps avant le début du tournage, même si une prochaine période est mise en service.

Il semble donc que nous devrons peut-être attendre un certain temps avant de trouver des épisodes – mais comme toujours, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous entendrons des nouvelles plus concrètes.

Regardez la bande-annonce d’Outer Banks ci-dessous

