Outer Banks : le Royal Merchant a-t-il vraiment existé ?

La recherche du Royal Merchant et de ses trésors est au cœur de l’intrigue d’Outer Banks, mais s’agit-il d’un véritable navire naufragé ? La série Netflix suit un groupe d’adolescents vivant dans les Outer Banks en Caroline du Nord, confrontés à des conflits alors qu’ils se lancent dans une chasse au trésor harassante tout en faisant face à la guerre des classes entre leurs propres Pogues de la classe ouvrière et les riches Kooks. Menés par John B, les Pogues utilisent leurs connaissances de l’île pour poursuivre les recherches sur l’or entamées par son père Big John Routledge.

Big John a disparu et est probablement mort lors de son dernier voyage à la recherche du Royal Merchant, laissant derrière lui un magnétophone et des indices pour que son fils poursuive la recherche du navire coulé et de ses 400 millions de dollars d’or. Les Pogues finissent par trouver la cachette d’or, mais la perdent au profit de Ward Cameron, qui a trahi et tenté d’assassiner Big John. La deuxième saison d’Outer Banks ramène les Pogues à un autre mystère de Royal Merchant, cette fois à la recherche de la précieuse Croix de Saint-Domingue que le Danemark Tanny a cachée sur l’île.

Outer Banks confère au Royal Merchant une riche histoire qui est omniprésente dans les traditions de l’île actuelle, mais cette histoire convaincante est avant tout une invention. Le Royal Merchant n’est pas un vrai navire, mais il est basé sur le Merchant Royal, un vrai navire naufragé du 17e siècle qui a disparu au large des côtes anglaises avec un immense trésor qui n’a jamais été retrouvé. Dans la réalité, plus de 40 personnes de l’équipage du Merchant Royal ont survécu après avoir été secourues par un navire voisin, alors que dans l’histoire des Outer Banks, le seul membre d’équipage survivant du naufrage était Denmark Tanny, un ancien esclave qui servait de cuisinier sur le navire.

Le Royal Merchant de la série Netflix aurait eu plus de 400 millions de dollars d’or au moment de son naufrage, dont Denmark Tanny a utilisé une grande partie pour libérer des esclaves et construire ses terres dans les Outer Banks. D’autre part, le Merchant Royal possédait, selon la rumeur, plus de 1,5 milliard de dollars d’or, 1 million de dollars d’argent mexicain et environ 500 000 dollars espagnols et pièces diverses. Le Merchant Royal est l’une des épaves les plus précieuses jamais enregistrées, mais le navire coulé des Outer Banks l’est encore plus après la découverte qu’il transportait la Croix de Saint-Domingue, une croix de 2 mètres plaquée d’or et incrustée de diamants et de pierres précieuses.

La double présence du capitaine Limbrey constitue un autre lien réel avec le Royal Merchant, largement fictif. Lors du naufrage du véritable Merchant Royal, le navire était commandé par John Limbrey, qui a survécu au naufrage de 1641. La saison 2 d’Outer Banks révèle que le Royal Merchant fictif était dirigé par le capitaine Limbrey, qui a péri dans le naufrage des années 1800 avec tous les passagers sauf le Danemark Tanny. Si le Royal Merchant d’Outer Banks n’est peut-être pas un vrai navire coulé que les chasseurs de trésors avides peuvent rechercher en Caroline du Nord, il s’inspire d’un naufrage bien réel qui n’a toujours pas été retrouvé près de 400 ans plus tard.