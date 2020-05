Out : Pixar dévoile son premier personnage LGBT

Le nouveau court métrage du studio d’animation Pixar « Out » retrace le voyage intérieur d’un homme gay vers l’acceptation. Il doit faire face à ses peurs lorsqu’il s’apprête à emménager avec son compagnon.

En attendant la sortie des séries de Marvel, la plateforme Disney+ nous fait découvrir des nouveautés. La plateforme de streaming a mis en ligne le 22 mai un court métrage du studio Pixar intitulé « Out ».

Le studio Pixar est, rappelons-le, détenu par Disney et le court-métrage, qui dure moins de 10 minutes, a débuté le vendredi 22 mai sur la plateforme de streaming Disney+. L’histoire a été écrite et réalisée par Steven Clay Hunter. Ce dernier a déjà travaillé sur plusieurs projets de Pixar, notamment « Toy Story 4 » et « Le Monde de Dory ». Le film « Out » a été écrit par Clay Hunter pour le programme Sparkshorts, une série de courts métrages d’animations produits par le studio d’animation Pixar. Le programme Sparkshorts a été lancé en 2018. « Ces films ne ressemblent à rien de ce que nous avons fait chez Pixar, offrant une opportunité de libérer le potentiel des artistes individuels et leurs approches de création de films à une échelle plus petite que notre tarif normal », a déclaré Jim Morris, président de Pixar.

Le thème profond du coming-out

Une étude réalisée en 2019 par l’association GLAAD, Alliance Gay et Lesbienne contre la Discrimination, a révélé que seulement 18,4% des films à succès de l’année 2018 mettaient en scène des personnages LGBT. Selon le GLAAD, aucun personnage LGBT n’a été vu dans les productions de Disney et Pixar durant l’année 2018. Le studio a vite rattrapé son retard avec la sortie de « Out ».

Alors que les studios de cinéma ont depuis longtemps intégré les personnages LGBT dans leurs films, c’est une première pour le studio d’animation Pixar. La firme a mis en ligne le 22 mai dernier le court-métrage de 9 minutes intitulé « Out » qui retrace les étapes suivies par un jeune homme homosexuel vers son coming-out.

L’histoire, tirée de faits réels comme annoncé au début du film, raconte comment Greg, jeune homosexuel d’une petite ville, s’entraîne pour dévoiler sa vraie nature à ses parents. Toute la trame du film tourne autour du jeune homme qui a peur de dire à ses parents qu’il est gay et qu’ils découvrent une photo de lui avec Manuel, son compagnon, lorsqu’ils viendront l’aider à déménager. Il s’entraine nerveusement devant son chien à dire à ses parents qu’il est gay. « Il suffit de les regarder dans les yeux et de dire: Maman, papa, je suis… c’est mon petit ami, Manuel », dit Greg, tenant une photo encadrée de lui avec son petit ami Manuel. Grâce à l’intervention magique d’un chat violet et d’un chien rose, Greg échange de corps avec son chien alors que ses parents lui rendent visite.

Le court-métrage comporte de nombreuses scènes farfelues et comiques. L’histoire se concentre toutefois principalement sur la difficulté que Greg a pour révéler son orientation sexuelle aux personnes qu’il aime. Le film montre également la peine que Greg et sa mère ressentent face à la situation. Ces thèmes s’adressent particulièrement aux personnes qui font face à ces difficultés ainsi qu’à leurs familles.



Un court-métrage qui suscite les réactions

Dès sa sortie, le film d’animation a suscité beaucoup de réactions de la part des internautes. Ces derniers ont manifesté leurs avis et ressentis sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec le hashtag #PixarOut.

De nombreuses personnes ont avoué avoir pleuré en regardant le film. Beaucoup auraient également souhaité avoir vu ce court-métrage lorsqu’ils grandissaient. « J’aurai aimé avoir ça quand j’étais enfant », a écrit une personne sur Instagram. « Les gars… Le magnifique #PixarOut est sorti sur Disney plus aujourd’hui. C’est une très belle expression du cœur et de l’âme de son réalisateur Steven Hunter et de toute la joie de l’équipe en racontant cette histoire. J’adore #SparkShorts », écrit une internaute sur Twitter.

D’autres, en revanche, ont vivement critiqué « Out » qu’ils accusent de véhiculer des messages inappropriés pour les enfants. Il est vrai que dans notre monde actuel, les esprits ne sont pas encore tous ouverts sur le sujet de l’homosexualité.