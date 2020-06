Oui, SKATE 4 est réel, non, vous ne pouvez pas le voir

Parlez d’une allumeuse. Le flux EA Play Live 2020 a duré 45 minutes mais a eu une révélation réelle à la fin, probablement la seule personne à laquelle tout le monde se soucie. Avant de dire au revoir, l’hôte Greg «Geoff Keighley» Miller l’a jeté à Laura Miele d’Ea, qui a mis en avant de vagues développements de nouvelle génération avant de finalement l’envoyer à Cuz Perry et Derang Chung, les directeurs de création et de jeu de la nouvelle annonce. SKATE 4. Ou SKATE Next. Ou la Nouveau SKATE Snap. Quel que soit son nom. Oui, c’est réel. Malheureusement, il n’y avait rien à montrer à part deux mecs très clairement excités par le retour d’une franchise qui semble avoir été demandée, eh bien … une décennie.

Ils disent littéralement « Vous avez commenté cela dans l’existence. »

La

« Nous sommes de retour. PATIN est passe. L’évolution du skate continue », explique Perry dans le presseur EA Play Live. Je souhaite qu’il y ait plus à dire ou à montrer à propos de cette annonce, mais Perry et Chung étaient limpides avec toute information réelle ou même montrant un vrai logo. En fait, tout ce que la paire dit dans la révélation est que « PATIN est de retour », donc même le numéro quatre du titre est présumé. Quoi qu’il en soit, cela semble être long à venir pour une série qui a apparemment été laissée dans le caniveau malgré un peu un hit outsider.

2020 se révèle être une grande année pour le skateboard, non seulement PATIN fait maintenant un retour, mais c’est aussi l’année d’un nouveau Tony Hawk’s Pro Skater. Ou un nouveau vieux Tony Hawk’s Pro Skater. Peu importe. L’interpolation que j’étais en 1998 serait incroyablement excitée d’entendre que le patinage des planches est bel et bien vivant, même vingt ans après l’an 2000. Même si cela fait longtemps que nous, ici sur PlayStation LifeStyle, n’avons même pas prononcé le mot PATIN, Je suis plus qu’heureux de voir la franchise revenir à la forme, vraisemblablement à la prochaine génération de consoles dans quelques années.

Gardez vos yeux sur nous ici sur PlayStation LifeStyle pour plus d’informations sur tout PATIN au fur et à mesure qu’il devient disponible, chaque fois que cela pourrait potentiellement l’être.