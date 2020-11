Oui, Chris Evans a totalement nommé son chien après Billy Joel dans Oliver And Company

Sorti juste un an avant La petite Sirène est sorti et a lancé la Renaissance de Disney, Oliver & Compagnie (librement basé sur le roman classique de Charles Dickens Oliver Twist) a suivi un chaton sans abri à New York qui rejoint une bande de chiens pour survivre dans la rue. Avec Billy Joel exprimant Dodger, un bâtard intelligent de la rue, le casting de voix comprenait Joey Lawrence, Cheech Marin, Richard Mulligan, Roscoe Lee Browne, Sheryl Lee Ralph, Dom DeLuise et Bette Midler, entre autres. Tandis que Oliver & Compagnie a été un succès commercial, il a reçu un accueil critique mitigé à l’époque.