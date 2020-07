Oubliez la 5G; Samsung dit que le moment est venu de commencer à travailler sur la 6G

Juste au moment où vous avez enfin pu vous concentrer sur la 5G et comprendre la différence entre les ondes sous-6 GHz et mmWave, et savoir pourquoi une faible latence est meilleure que une latence élevée (ce qui vous place bien en avance sur le consommateur moyen par le façon), Samsung vous lance une courbe et publie un « Livre blanc » sur la 6G. Un «Livre blanc» est censé faciliter la compréhension d’un problème complexe par le public.

Samsung dit que c’est le bon moment pour se préparer à la 6G



Le document, intitulé « La prochaine expérience hyper-connectée pour tous », dit que l’objectif de l’entreprise est d’apporter la 6G « dans tous les coins de la vie ». Samsung voit les normes 6G terminées d’ici 2028 et la commercialisation en masse commencera deux ans plus tard. Alors que la 5G est basée sur des objectifs de performances, Samsung dit que trois conditions doivent être remplies pour que le service 6G soit disponible: Par exemple, pour être appelée 6G, la vitesse de téléchargement des données ne doit pas être inférieure à 1000 Gbps. À titre de comparaison, Open Signal indique que dans les États, Verizon a actuellement la vitesse de téléchargement de données 5G moyenne la plus rapide, soit un peu moins de 500 Mbps. Avec la 6G, la latence devrait être inférieure à 100 microsecondes ou un dixième de la latence de la 5G.

Certaines des technologies que nous pouvons espérer une fois que la 6G sera disponible

Samsung indique que d’ici 2030, le nombre d’appareils connectés (500 milliards) dépassera la population humaine (8,5 milliards) par un facteur de 59. Les appareils mobiles comprendront des lunettes AR, des casques VR et des appareils hologrammes. Ces écrans seront connectés à des réseaux 6G et ces réseaux seront construits pour des machines plutôt que pour des humains. Les utilisateurs dominants de la 6G seront les machines et le rapport de Samsung indique que « la capacité de l’œil humain est limitée à une résolution maximale de 1/150 ° et un angle de vue de 200 ° en azimut et 130 ° en zénith. Par contre, la machine la capacité de vision n’est pas limitée par de telles limitations, car elle peut tirer parti de nombreuses caméras avec diverses fonctions. Compte tenu des capacités élevées des machines, les exigences de performances du système 6G pourraient être extrêmement élevées pour les scénarios de service pertinents. «

6G aidera le monde en s’attaquant aux problèmes sociaux avec son hyper-connectivité selon Samsung. « Un large déploiement de la 6G réduira les différences dans les infrastructures régionales et sociales et les opportunités économiques et fournira ainsi des alternatives à l’exode rural, à l’urbanisation de masse et aux problèmes qui en découlent. Nous espérons, en résumé, que les communications mobiles 6G contribueront énormément à la la qualité et les opportunités de la vie humaine. «

Le livre blanc traite des technologies qui ne sont pas disponibles actuellement en raison des limites de la technologie actuelle. Truly Immersive XR, qui combine la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte, sera un outil important pour le divertissement, la médecine, la science, l’éducation et la fabrication. Mais les appareils mobiles actuels n’ont pas la puissance de traitement actuelle requise et la capacité de la batterie requise.

Les hologrammes mobiles haute fidélité nécessiteront des débits de données des centaines de fois plus rapides que la 5G est capable de fournir. Même à la vitesse de pointe des données 5G de 20 Gbit / s, des débits plus rapides sont nécessaires et la 6G sera en mesure de le faire. De plus, un hologramme humain en taille réelle nécessite un grand nombre de pixels. Le document mentionne également les répliques numériques. Samsung explique ce que c’est en disant: « Avec l’aide de capteurs avancés, de l’IA et des technologies de communication, il sera possible de reproduire des entités physiques, y compris des personnes, des appareils, des objets, des systèmes et même des lieux, dans un monde virtuel. » Ceux-ci sont appelés jumeaux numériques et les utilisateurs pourront interagir avec eux à l’aide d’appareils VR ou d’écrans holographiques.

Samsung affirme que les améliorations technologiques ont permis de créer des normes pour chaque nouvelle génération de sans fil en seulement huit ans, contre 15 ans auparavant. Le rapport indique que dès l’année prochaine, l’Union internationale des télécommunications (UIT) pourrait commencer à travailler sur sa vision 6G. Vous pourriez penser que tout cela est fou, étant donné que la 5G est loin d’être terminée. La société explique dans sa conclusion que c’est en fait le bon moment pour commencer à se préparer pour la 6G.